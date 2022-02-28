Ankara Haber: Altındağlı Muhammed’in boyası hiç bitmeyecek!

Altındağlı engelli ressam Muhammed Yalçın, resim yapmaya Altındağ Belediyesi’nin destekleriyle devam edecek. Muhammed’in tüm boya ihtiyaçlarının Altındağ Belediyesi tarafından karşılanacağını söyleyen Başkan Balcı, Altındağ’da dezavantajlı bireylerin mutluluğu ve sosyal hayata katılımı için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.
Muhammed’in resim malzemelerinin ailesi için büyük bir maddi yük olduğunu da sözlerine ekleyen Balcı, “Bundan böyle daima Muhammed’in yanında olacağız. Onun renkli dünyasına katkıda bulunmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız.” ifadelerini kullandı.
“ALTINDAĞ’A RENK KATMAYA DEVAM EDECEK”
Muhammed’in resim sevgisini ve hayata olan bağlılığını çok takdir ettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, “Muhammed kardeşimiz, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla Altındağ’a renk katan bir sima...
Onu artık tanımayan yok. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken, çok ziyaret edilen biri... Kendisi çok yetenekli olmasının yanı sıra, engelli bir birey olarak, sevginin önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını gözler önüne seren çok güzel bir örnek... Muhammed’in sanat çalışmalarına katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Muhammed hayal dünyası ve fırçası ile Altındağ’a renk katmaya devam edecek.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.