28 Şub 2022 - 09:41- Belediyeler G: 28 Şub 2022 - 11:16

Ankara Haber: Öğretmen Başkan’dan öğrencilere YKS başvuru harcı desteği!

ABONE OL Google News Sayfamız

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki öğrencilere yönelik yaptığı desteklere bir yenisi daha ekledi. Oğuz, 2022 YKS’ye girecek ilçelerinde ikamet eden tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretlerinin belediyelerince karşılanacağını söyledi. 
Ankara Haber: Öğretmen Başkan’dan öğrencilere YKS başvuru harcı desteği! mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, YKS’ye katılacak ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin başvuru ücretlerinin belediyeleri tarafından karşılanacağını duyurdu. YKS harç ücreti hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler, belediyenin Mavi Ay hizmet birimine başvurabilecek.

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki öğrencilere yönelik yaptığı desteklere bir yenisi daha ekledi. Oğuz, 2022 YKS’ye girecek ilçelerinde ikamet eden tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretlerinin belediyelerince karşılanacağını söyledi. 

Oğuz, belediyelerinin YKS başvuru ücreti hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin, belediyelerinin Mavi Ay hizmet birimine başvurabileceğini kaydetti. Kahramankazan Belediyesi’nin vereceği bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler Mavi Ay birimine başvuruda bulunabilecek. YKS başvuru ücreti hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerde aranacak tek şart ise Kahramankazan’da ikamet etmek.

Her zaman yanınızdayız

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçelerinde ikamet eden tüm seviyelerdeki öğrenciler için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Geleceğimiz, yarınlarımız olan çocuklarımız, gençlerimiz yeter ki gayret etsin, çalışsın. Biz her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. YKS’ye katılacak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir nebze de olsa katkı sunmak istedik. Şimdiden YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu. 

 

28 Şub 2022 - 09:41 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar'da Sokak Hayvanları Emin Ellerde! Ankara Haberleri... mask
Pursaklar'da Sokak Hayvanları Emin Ellerde! Ankara Haberleri...
Ankara Haber: Öğretmen Başkan’dan öğrencilere YKS başvuru harcı desteği! mask
Ankara Haber: Öğretmen Başkan’dan öğrencilere YKS başvuru harcı desteği!
Ankara Haber: Altındağlı Muhammed’in boyası hiç bitmeyecek! mask
Ankara Haber: Altındağlı Muhammed’in boyası hiç bitmeyecek!
Uzay ve havacılığın kalbinde anlamlı buluşma... mask
Uzay ve havacılığın kalbinde anlamlı buluşma...
Hocalı soykırımı Keçiören’de anıldı! mask
Hocalı soykırımı Keçiören’de anıldı!
Sincan belediyesinden 52 noktada patili dostlarımıza mama ! mask
Sincan belediyesinden 52 noktada patili dostlarımıza mama !
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status