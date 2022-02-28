Eren Kış-27 Diyarbakır'da başladı

ANKARA (İGFA) - Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da bin 70 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyona "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen" adı verildi.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 70 personel, 69 operasyonel tim görev alıyor.