Eren Kış-27 Diyarbakır'da başladı

ANKARA (İGFA) - Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da bin 70 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyona "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen" adı verildi.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 70 personel, 69 operasyonel tim görev alıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.