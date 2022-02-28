Sincan belediyespor liderlik koltuğuna tekrar oturdu! Ankara Spor Haberleri...

Sincan Belediyespor 26 Şubat Cumartesi günü Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda iki puan önde ve lider olan Bartınspor’u ağırladı. Ligin en önemli maçlarından birine çıkan Sincan Belediyespor müsabakadan 2-1 galip ayrılarak liderlik koltuğuna tekrar oturdu.

Bartınspor’u sahasında konuk eden Sincan Belediyespor müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Puanını 30 yapan Sincan Belediyespor, Bartınspor’un 1 puan önünde haftayı lider tamamladı.

Ligin en önemli maçlarından birine çıkan Sincan Belediyespor maça iyi başladı. Eşref ve Barışla pozisyonlara giren Sincan Belediyespor golü bulamadı. Dakikalar 39’u gösterdiğinde Bartınspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta ceza sahası içine atılan ortayı Bartınspor adına Mahsum Kara gole çevirerek takımını 0-1 öne geçirdi.

İkinci yarıya inancını kaybetmeden çıkan Sincan Belediyespor tekrar pozisyonlar yakalamaya başladı. Dakika 50’de savunma arkasına harika bir pas atan Fehmi Arslan topu Ömer Sunar ile buluşturdu. Ömer skoru 1-1’ e getirdi.

Bu dakikalarda seyircisini de iyice arkasına alan Sincan Belediyespor baskıyı artırdı. Tam o sırada Sincan Belediyespor’da oyuna yeni giren Fatih Özaydın ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 74. dakikada takım 10 kişi devam etti. Buna rağmen 76. dakikada Arda Karademir ceza sahası dışından muhteşem golüyle skoru 2-1’e getirdi. 10 kişi müsabakaya devam eden Sincan Belediyespor skoru korumasını bildi ve sahadan 2-1 galip ayrılarak liderlik koltuğuna tekrar oturdu.

Sincan halkının büyük ilgi gösterdiği müsabakayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da heyecanla takip etti. Karşılaşma öncesi sporcuları ziyaret ederek destek olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan maç sonunda da sahaya inerek teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti.

Ligin bitimine 5 hafta kala önemli bir şans yakalayan Sincan Belediyespor haftaya 1074 Çankırıspor deplasmanına gidecek. 6 Mart Pazar günü saat 14:00’ te oynanacak olan müsabakada mutlak hedefi üç puan olan Sincan Belediyespor şimdiden hazırlıklarına başladı.