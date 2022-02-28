Erdoğan: "Türk demokrasisi rüştünü ispat etmiştir"

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir" dedi.

"Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır" diyen Erdoğan, "Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir. Şule belgeselinde de izlediğimiz gibi bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini fikrini, inancını verenler olduğu gibi bunun tam aksini verenler de var ve kıyamete kadar olacak. Fakat bunlar böyledir diye biz yolumuzdan hiçbir zaman geri duramayız. Ve aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'Türk demokrasisi rüştünü ispat etmiştir' diyen Erdoğan, siyaset müessesesinin de 1960'tan beri süregelen bir burukluğundan kendini kurtardığını ifade etti.