Güçlü saçlar için mucizevi besin ''Yeşil Çay''

Antioksidanlar, vitaminler, enzimler, amino asitler bakımından oldukça zengin olan yeşil çayın mucizevi etkisi sadece vücut sağlığına değil saç sağlığı üzerinde de etkileyici bir rol oynuyor. Bu kapsamda yeşil çayın saç köklerini uyararak ve saç oluşumunu destekleyici bir besin olduğunu belirten GlobalHair Medikal Direktörü Berkant Dural, yeşil çayın saç üzerindeki etkisi hakkında bilgiler verirken saç ekimi operasyonu geçirecek olanlar için de küçük bir uyarıda bulundu.

Yüzyıllardır tüketilen ve birçok alanda faydalarından yararlanılan yeşil çay, her ne kadar metabolizmayı hızlandırma özelliğiyle öne çıksa da güçlü saçlar için kullanılan en eski yöntemlerin başında geliyor. Çok sayıda vitamin ve minerale ev sahipliği yapan yeşil çay, saç bakım ürünlerinde de sıklıkla kullanılan panthenol maddesini bol miktarda içeriyor. Saçın yaşam kaynağı olan panthenolün sadece şampuanlar ve saç bakım kremleriyle almanın yetersiz olduğuna aynı zamanda tüketilen besinlerle de saçların beslenmesi gerektiğine dikkat çeken GlobalHair Medikal Direktörü Berkant Dural, ‘’Yeşil çayın içerisinde bulunan panthenol maddesi saçın büyümesi ve sağlıklı bir görünüme kavuşması için etkileyici bir rol oynuyor. Bu yüzden yeşil çay tüketmek ve yeşil çay içerikli ürünleri tercih etmek saç sağlığı için olumlu etki yaratıyor’’ dedi.

Dural, "Birçok kişi yavaş uzayan saçlarından şikayet eder. Ne kadar çok bakım uygulasa da saç uzama hızında istediği ivmeyi yakalayamaz. Bu noktada devreye giren yeşil çayın içerisinde bulunan polifenol maddesi, saçların daha hızlı uzamasına destek olur.

Kepekler, saçların en büyük korkulu rüyalarından biridir. Hem saç derisinin sağlıksız olduğuna işaret eder hem de estetik açıdan kötü bir görümüm yaratır. Birçok yöntemin yetersiz kaldığı kepek sorununu çözmekse yeşil çay ile mümkün hale gelebilir. Yeşil çay, saç derisini efektif bir şekilde temizler ve besler.

Üreyen çoğalan bakteri parazitleri saç köklerini zayıflatarak saç dökülmesine yol açar. Yeşil çay ise saçlardaki istenmeyen misafirleri uzaklaştırarak saç köklerini güçlendirir.

Yeşil çay, gerçek bir B vitamini deposudur. Vücut için çok gerekli olan B vitamini, saç sağlığında da belirleyici bir etkiye sahiptir. Özellikle de saç dökülmelerini durduran B vitamini, düzenli yeşil çay tüketimi sayesinde kontrolsüz dökülmelere son verir. En önemlisi de yüksek onarım özelliği sayesinde kırık uçlardan kurtulmayı sağlar" ifadelerini kullandı.