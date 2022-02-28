28 Şub 2022 - 15:02- Dünya G: 28 Şub 2022 - 15:03

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik; Türk vatandaşlarının tahliyesi için tren tahsis edildi!

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Sosyal medya hesabından, Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir trenin hareket edeceğini duyurdu.
AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik; Türk vatandaşlarının tahliyesi için tren tahsis edildi! mask
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından,
Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir trenin hareket edeceğini duyurdu.

Çelik, bugün saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki  şehrine sadece Türk vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir trenin hareket edeceğini açıkladı.

28 Şub 2022 - 15:02 - Dünya

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