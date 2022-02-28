Ülkü Ocakları 8. Türk Dünyası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı tarafından bu yıl 8.’cisi düzenlenen Türk Dünyası Ödülleri Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezinde sahiplerini buldu. Ödül törenine yurt içinden ve dışından çok sayıda seçkin davetli katıldı. Törende konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ziya Gökalp’in Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir babası olduğunu belirterek, “Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde Turancılığın olduğunda çok açık bir şekilde görebiliyoruz” dedi.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsüye gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İstanbul Ülkü Ocakları teşkilatımızın 2014 yılında başlatmış olduğu Türk dünyası ödül programının bugün 8. düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“TÜRK DÜNYASINDA HEYECANLA BEKLENİYOR”

Türk Dünyası Ödüllerine bundan 8 yıl önce İstanbul Ülkü Ocakları başkanlığı döneminde Türk dünyası sevdası arkadaşlarımla birlikte başlattığını hatırlatan Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım, şöyle konuştu; “8 yıl önce ki dahi bizim için hayal olan hedeflerin bugün gerçekleştiğini görmek bizim için ayrı bir mutluluk vericidir. Burada Türk dünyasına hizmet etmiş birçok kurum ve kişinin ödül alarak çalışmalarını daha farklı alanlarda devam ettirebilmelerini sağlamak açısından bu programımızı başlatmıştık. Bugün sadece Türkiye'de değil Türk dünyasının dört bir köşesinde heyecanla beklenen bir ödül programı olması da bizleri ziyadesiyle heyecanlandırmaktadır.”

HERKES BİR ÖZLEYİŞLE YAŞAR

Hüseyin Nihal Atsız’ın “Herkes bir özleyişle yaşar” mısralarını hatırlatan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, şu ifadeleri kullandı; “Evet bizde bir özdeyişle yaşıyoruz. Türk dünyasının, Turancılığın oradaki soydaşlarımızın bir araya gelmenin özlem içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkü Ocaklarında yetişen her bir arkadaşımız bu inanç ve bu özlemle beraber yetişmenin gayreti içerisinde. Turancılık, Türk dünyası sadece bir duygusal bir hedef değil aynı zamanda Türk milletinin Türk dünyasını güçlendirecek ve dünyada lider milletler seviyesine getirebilecek önemli bir hedef olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Yıllarca birbirleriyle savaşmış devletler, milletler Avrupa birliği gibi toplulukta bir araya gelirken biz ayni kültürü aynı tarihi aynı geçmişi paylaşan Türk Cumhuriyetleriyle neden bir araya gelmeyelim?”

"CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞ FELSEFESİ TURANCILIKTIR"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim biyolojik babam Ali Rıza Beyefendi ise fikir babam da Ziya Gökalp’dir” sözlerine atıfta bulunarak, “Ziya Gökalp, Türkçülüğü ve Turancılığı en önemli isimlerinden birisidir. Ve burada aslında cumhuriyetin kuruluş felsefesinde Turancılığın olduğunda çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Ziya Gökalp bu felsefesinde şu sözlerle dile getiriyor: ‘Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet ülkedir: Turan’ diyerek aslında cumhuriyetin hedefinin ne olduğunu bizlere açıklamış oldu. Cumhuriyetimiz 2023 yılında 100. yılın dolduracaktır. Bu 100 yıl içerisinde devletimizi güçlendirmek ekonomik siyasi iktisadi birçok alanda yenileyebilmek için çalışmalarımız devam ettirdik. Biz inanıyoruz ki ikinci yüzyılda artık Türk dünyasında Turan'ın bu birlikteliğin kurulacağı önemli bir dönem haline geleceğiz. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Ülkü Ocaklarını Turancılık Fikri üzerine yorulmuştur. Burada yetişen arkadaşlarımız bu idealleri bu hedefleri ile yetişerek Türk milletini güçlendirmek Türk dünyasını bir araya getirebilmek için yoğun çabalar sarf etmiştir.

ÇİFTBAŞLI SELÇUKLU KARTALI GİBİ OLACAĞIZ

Ülkü Ocaklarının yaptığı faaliyetlere de değinen Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım, “Yapmış olduğumuz teknolojik faaliyetler ile beraber gençlerimizin Sadece teknolojiyi kullanan değil teknoloji üreten ve geliştiren tarafla olabilmesi için birçok faaliyet ve çalışma üretmekteyiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz Blokzincir, #Web3.0, NFT elde ettiğimiz çalışmalarla beraber Türk Dünyasındaki birlikteliğimizi yeni bir kapı aralamış bulunmaktayız. İsmail Gaspıralı Beyefendinin ‘Dilde fikirde işte birlik’ sözü Türk dünyasının temellerini oluşturan önemli bir sözdür fakat o dönemde dijital ve internet gereçlerin olmaması ile beraber biz kökümüze kökümüz den sapmadan değerlerimizi geliştirebilmek ve bunların üzerine koyabilmek için dijital de Birlik söylemini gerçekleştirdik Dilde, Fikirde İşte ve Dijitalde Birlik diyoruz Türk dünyasında önemli çalışmaların yapılacağını şimdiden sizlere beyan etmiş bulunmaktayım” diye konuştu.

BUGÜN AYNI ZİHNİYET DEVAM ETMEKTEDİR!

Milli Teknolojik Hamleye de değinen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Cumhuriyet kurulduktan sonra Nuri Paşa Türkiye'nin milli silah teknolojisinde kendisini geliştirilmesi lazım diyerekten ilk savunma sanayinde silah fabrikası kurmuştur ve Türkiye açısından geleceğe yönelik çok önemli üretimlerin ve teknolojilerin üretileceği bu fabrika bir suikast sonucunda patlatılmış ve Nuri Paşa'nın 1949'da naaşı bile bulunamamış ve silah teknolojisindeki girişimlerimiz engellenmiştir ve buna benzer birçok alanda uçak alanında Vecihi Hürkuş Demirağ sistemlerinde Nuri Demirağ’ın çalışmaları engellenmiş ve ortadan kaldırılmıştır. Şimdi geçmişte bu engellemeleri yapanların kim olduğuna baktığımız zaman bugün yine aynı karşımıza aynı zihniyetin çıktığını görüyoruz. Dün Başbuğumuz ‘u Türkçülük Turancılık davasında yargılananların bu hamleleri engelleyenler Bugün aynı zihniyetin devam olduğunu bizlere göstermektedirler” diye konuştu

. "NE AVRUPA BİRLİĞİ NE ŞANGAY İŞBİRLİĞİ"

“Bu dava, bu hareket Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ve Şehitlerimizin bize emanetidir. 53 yıl önce onlar ne diyorsa bugün de o felsefe ile o düşünce ile devam ediyoruz Dün onlar demişlerdi ki ne Amerika ne Rusya ne Çin herşey Türklük için… Biz de aynısını söylüyoruz” diyen Ahmet Yiğit Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı; “Hedefi, ülküsü, gayesi Turancılık Türk dünyası olan Ülkü Ocaklarının Türk düşmanlarının hedefi haline gelmiştir öncelikli olarak geçtiğimiz yıllarda Rusya'da, Çin’de başlayan daha sonra Avrupa'da, Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya ve sonrasında Amerika'nın Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerini kısıtlamak için birtakım çalışmaların yapıyor olması bizlerin ne kadar doğru bir yolda olduğunu bir kere daha göstermiştir. Ve bir kere daha buradan haykırıyoruz Ne Avrupa Birliği ne Şangay İşbirliği sonuna kadar Türk Birliği” İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Alparslan Doğan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a İstanbul'un temsili anahtarını armağan etti.

TÜRK DÜNYASI ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER ŞÖYLE

Türk Dünyası Ödülleri kapsamında Yılın Onur Ödülü, her sene olduğu gibi bu sene de MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye verildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli adına verilen Onur Ödülünü takdim etmek üzere Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım aldı.

Yılın STK ödülü MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde kurulan Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'na (TATSAV) verildi.

Yılın Türkçeye Hizmet Ödülü - Yunus Emre Enstitüsü (Ödülü Yunus Emre Enstitüsü adına Yunus Emre Enstitüsü Başkan yardımcısı Öğretim Görevlisi Kutalmış Yalçın aldı.)

Yılın Sunucusu Ödülü -Didem Arslan Yılmaz

Yılın Sanatçısı Ödülü - Piyanist Tuluyhan Uğurlu

Yılın Proje Ödülü - TEKNOFEST (Ödülü Teknofest adına TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam aldı.)

Yılın Müzik Ödülü - Türk'ün Gücü / Ali Kınık

Yılın Basın Ödülü - Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya

Yılın Sporcu Ödülü – Milli Okçu Mete Gazoz (Ödülü Mete Gazoz adına babası Metin Gazoz aldı)

Yılın Kültür Sanat Ödülü - Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali (adına Uluslararası Sinema Derneği Başkanı Nazif Tunç aldı)

Yılın Bilim Ödülü TURKOVAC – Prof. Dr. Aykut Özdarendeli

Yılın Akademisyeni Ödülü - Prof. Dr. Veysel Bozkurt

Yılın Köşe Yazarı Ödülü - Mine Güler

Yılın Kitap Ödülü - Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu Andronovo Kültürü / Doç. Dr. Elvin Yıldırım

Yılın STK Ödülü - Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı (TATSAV) (Ödülü TATSAV adına TATSAV Yönetim Kurulu Üyesi Av. Çağrı Can Pak aldı.)