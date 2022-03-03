03 Mar 2022 - 16:35- Belediyeler

Kazaziye sanatı Çankaya’da can buluyor

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Çankaya Evlerinde verilen kurslar büyük ilgi görüyor. Bilkent Çankaya Evi’nde Kazaziye dersi alan kursiyerler hem eski bir sanatı canlandırıyorlar hem de  kendilerine yeni kazanç kapıları açıyorlar.
Kazaziye sanatı Çankaya’da can buluyor mask
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Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çankaya Evleri kaybolmaya yüz tutan mesleklere yeniden can veriyor. 

Kazaziye Öğretmeni Fatma Ercan eşliğinde  saç teli inceliğinde 0,08 micron gümüş ipliği işleyerek tarihi binlerce yıl  öncesine dayanan kazaziye sanatını canlandıran kursiyerler, hobi olarak başladıkları derslerde aşama kaydedince kazanç kapısı olarak da değerlendirdiler. Önce yakın çevre ve akrabalardan oluşan müşteri portföyünün zaman içerisinde  genişlediğinden söz eden kursiyerler  internet üzerinden yurtdışına da satış gerçekleştirmeye başladılar.

EL SANATLARI DERSİNDEN İNTERNET SATIŞINA  

Yakın arkadaşının önerisiyle kursa kayıt yaptıran Zeynep Hanım,  yakın çevresinden gelen talepler üzerine satışa başladığını daha sonra ise yardım dernek ve vakıfları yararına  düzenlenen kermeslere  ürün verdiğini söyledi. Kendi markalarını oluşturup internet üzerinden satışlara başladıklarını da belirten Zeynep Hanım, İngiltere’ye kazaziye satışı  yaptıklarını ifade etti. İngiltere’de gerçekleştirilen at yarışlarında geleneksel kıyafetlerle katılan kadınların şapkalarını süsleyen çiçeklere kazaziye tasarımlarının büyük talep aldığını söyledi.

Çankaya Belediyesince düzenlenen kadın emeği festivallerinde önemli bir satış yaptıklarını  dile getiren kursiyerler Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e  ve Çankaya Evleri çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

03 Mar 2022 - 16:35 - Belediyeler

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