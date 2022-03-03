Kazaziye sanatı Çankaya’da can buluyor

Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çankaya Evleri kaybolmaya yüz tutan mesleklere yeniden can veriyor.

Kazaziye Öğretmeni Fatma Ercan eşliğinde saç teli inceliğinde 0,08 micron gümüş ipliği işleyerek tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kazaziye sanatını canlandıran kursiyerler, hobi olarak başladıkları derslerde aşama kaydedince kazanç kapısı olarak da değerlendirdiler. Önce yakın çevre ve akrabalardan oluşan müşteri portföyünün zaman içerisinde genişlediğinden söz eden kursiyerler internet üzerinden yurtdışına da satış gerçekleştirmeye başladılar.

EL SANATLARI DERSİNDEN İNTERNET SATIŞINA

Yakın arkadaşının önerisiyle kursa kayıt yaptıran Zeynep Hanım, yakın çevresinden gelen talepler üzerine satışa başladığını daha sonra ise yardım dernek ve vakıfları yararına düzenlenen kermeslere ürün verdiğini söyledi. Kendi markalarını oluşturup internet üzerinden satışlara başladıklarını da belirten Zeynep Hanım, İngiltere’ye kazaziye satışı yaptıklarını ifade etti. İngiltere’de gerçekleştirilen at yarışlarında geleneksel kıyafetlerle katılan kadınların şapkalarını süsleyen çiçeklere kazaziye tasarımlarının büyük talep aldığını söyledi.

Çankaya Belediyesince düzenlenen kadın emeği festivallerinde önemli bir satış yaptıklarını dile getiren kursiyerler Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e ve Çankaya Evleri çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.