03 Mar 2022 - 16:35- Belediyeler

Akşemsettin Millet Kıraathanesi Açılıyor!

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5 Mart Cumartesi günü Saat:14.00’da hizmete açılacak tesis, çocuk ve gençlere sağlıklı, nezih bir ortamda kitap okuma, ders çalışma fırsatı sunacak. Gençlerin yanı sıra, ilçe sakinleri de çayını ve kahvesini içerken bir yandan da kitap ve günlük gazeteleri okuma imkanı bulacak.

Akşemsettin Millet Kıraathanesi Açılıyor! mask
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Mamak Belediye Başkan Murat Köse’nin seçim çalışmaları sırasında ilçe sakinlerine söz verdiği projelerden biri olan millet kıraathaneleri birer birer Mamak’ta hayat bulmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi ise Akşemsettin Mahallesi’nde hayat bulacak. 5 Mart Cumartesi günü Saat:14.00’da hizmete açılacak tesis, çocuk ve gençlere sağlıklı, nezih bir ortamda kitap okuma, ders çalışma fırsatı sunacak. Gençlerin yanı sıra, ilçe sakinleri de çayını ve kahvesini içerken bir yandan da kitap ve günlük gazeteleri okuma imkanı bulacak. 

Vatandaşlarımız gönülden muhabbetimizle ağırlanacak

Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu güzide mekânımızda 7'den 70’e tüm vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanacak, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanacak” dedi.

03 Mar 2022 - 16:35 - Belediyeler

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