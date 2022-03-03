Akşemsettin Millet Kıraathanesi Açılıyor!

Mamak Belediye Başkan Murat Köse’nin seçim çalışmaları sırasında ilçe sakinlerine söz verdiği projelerden biri olan millet kıraathaneleri birer birer Mamak’ta hayat bulmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi ise Akşemsettin Mahallesi’nde hayat bulacak. 5 Mart Cumartesi günü Saat:14.00’da hizmete açılacak tesis, çocuk ve gençlere sağlıklı, nezih bir ortamda kitap okuma, ders çalışma fırsatı sunacak. Gençlerin yanı sıra, ilçe sakinleri de çayını ve kahvesini içerken bir yandan da kitap ve günlük gazeteleri okuma imkanı bulacak.
Vatandaşlarımız gönülden muhabbetimizle ağırlanacak
Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu güzide mekânımızda 7'den 70’e tüm vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanacak, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanacak” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.