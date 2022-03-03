03 Mar 2022 - 16:35- Ekonomi

Ocak ayı enflasyon rakamları!

ABONE OL Google News Sayfamız

TÜİK verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı. Enflasyon Şubat ayında yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44 olarak açıklandı.
Ocak ayı enflasyon rakamları! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurtiçi Tüketici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE)
açıkladı.

TÜFE; 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yİ-ÜFE ise yıllık yüzde 105,01, aylık yüzde 7,22 oranında arttı.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,70, imalatta
yüzde 97,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 202,51 ve su temininde yüzde 33,73 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise; ara malında yüzde 115,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 69,20, dayanıksız tüketim malında yüzde 70,00, enerjide yüzde 188,47 ve sermaye malında yüzde 71,90 artış olarak gerçekleşti.

03 Mar 2022 - 16:35 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kamuya 2 bin 927 engelli memur ataması yapıldı mask
Kamuya 2 bin 927 engelli memur ataması yapıldı
Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim Kararı... mask
Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim Kararı...
Hangi hastalıklardan erken emekli olunur? 2022 Erken Emeklilik Şartları Nelerdir? Malulen emeklilik için hangi hastalıklar geçerli? mask
Hangi hastalıklardan erken emekli olunur? 2022 Erken Emeklilik Şartları Nelerdir? Malulen emeklilik için hangi hastalıklar geçerli?
Yaşlı ve Engelli maaşları ne zaman ödenecek? Engelli maaşı 2022 ne kadar oldu? İşte O Detaylar... mask
Yaşlı ve Engelli maaşları ne zaman ödenecek? Engelli maaşı 2022 ne kadar oldu? İşte O Detaylar...
Türkiye’de online marketlerin müşteri sayıları 20 milyonu geçti! mask
Türkiye’de online marketlerin müşteri sayıları 20 milyonu geçti!
Ankara'nın Nüfusu Kaç oldu 2022? Türkiye Nüfusu Kaç 2022? mask
Ankara'nın Nüfusu Kaç oldu 2022? Türkiye Nüfusu Kaç 2022?
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status