Ocak ayı enflasyon rakamları!

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurtiçi Tüketici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE)

açıkladı.

TÜFE; 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yİ-ÜFE ise yıllık yüzde 105,01, aylık yüzde 7,22 oranında arttı.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,70, imalatta

yüzde 97,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 202,51 ve su temininde yüzde 33,73 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise; ara malında yüzde 115,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 69,20, dayanıksız tüketim malında yüzde 70,00, enerjide yüzde 188,47 ve sermaye malında yüzde 71,90 artış olarak gerçekleşti.