Minik eller doğa için kodladı!

İSTANBUL (İGFA) - QNB Finansbank ve Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen Scratch Cup 2022, bu yıl üçüncü kez gerçekleşti. 10 takımdan 28 çocuk, Doğayı kurtarmak için kendi oyunlarını kodlayarak kıyasıya yarıştı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya ikisi yurt dışı olmak üzere 57 farklı şehirden 836 takım başvurdu.

Pandemi sürecinde eğitimlerin online olarak gerçekleştirildiği programda, final de online olarak ünlü sunucu Geveze’nin sunumuyla gerçekleşti. Birbirinden yaratıcı oyunlar kodlayan çocuklar, doğayı korumak ve yaşatmak için yaratıcılıklarının sınırlarını zorladılar.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, finalde yaptığı konuşmada son iki yıldır online olarak düzenledikleri Scratch Cup ve kodlamaya olan ilginin giderek arttığını belirtti. Ömür Tan; çocuk ve gençler için hayata geçirdikelri eğitim programlarını çok hızlı bir şekilde online platformlara taşıyabildiklerini belirterek, "Bu da daha fazla çocuğa ulaşmamıza vesile oldu. Bu anlamda teknolojinin sunduklarıyla pandeminin bize pozitif bir etkisi de oldu diyebiliriz. Çocukları teknolojiyi öğrenmeye ve anlamaya cesaretlendirmeliyiz. Bugün heyecanla sunumlarını dinlediğimiz parlak fikirli, zihni açık bu nesil ile hedeflediğimiz geleceği yaratacağımıza olan inancımız bir kez daha perçinlendi. Bizler de bu eğitimlerle çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkaracak, dünyayı daha iyi anlamalarında ve vizyon sahibi bireyler olmalarında onları destekleyeceğiz" dedi.

Yapılan uzun değerlendirmeler sonucunda 8-10 yaş ve 11-14 yaş kategorilerinden beşer takım olmak üzere toplam 10 takım finale kaldı. Ekipler, yarışma boyunca kendilerine verilen süre içinde oyunlarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı.

Kazanan ekipler;

8-10 Yaş Kategorisi

En İyi Proje Ödülü;

Doğa Park Ekibi, Uşak Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu

En İyi Görsel Tasarım Ödülü;

Doğayı Kurtar Ekibi, İstanbul

En İyi Kod Yapısı Ödülü;

Güven Bana Dünya Ekibi, Şanlıurfa Özel Yavuz Selim Dağ Koleji

En İyi Uyarlama Ödülü;

Ayak İzlerini Takip Et Ekibi, Kocaeli Şükrü Aracı İlkokulu

En İyi Senaryo Ödülü;

Doğa Dostu Ekibi, İzmir Bilfen Eğitim Kurumları

11-14 Yaş Kategorisi

En İyi Proje Ödülü;

Dünya Kurtarıcısı Kedi Ekibi, Bursa Özel Özkocaman Ortaokulu

En İyi Görsel Tasarım Ödülü;

Dünyanın Kaderi Elimizde Ekibi, İstanbul Ali Haydar Ersoy Ortaokulu

En İyi Kod Yapısı Ödülü;

Kübikera, Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi

En İyi Uyarlama Ödülü;

Doğa ve Çevre Ekibi, Hatay TED Koleji

En İyi Senaryo Ödülü;

Çevrem Temiz Dünya Temiz Ekibi, İzmir Özel Rota Bornova Ortaokulu