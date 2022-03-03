Pursaklar Teknolojiyle Güven Altında!

Teknolojiyi her alanda etkin olarak kullanan Pursaklar Belediyesi, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla hizmet alanlarını 7/24 takip ediyor.

Belediye ekipleri, hizmet alanlarında suç ve suçun önlenmesi kapsamında oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahalede bulunup emniyet teşkilatını anında bilgilendiriyor.

Pursaklar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünce farklı lokasyonlara yerleştirilen yüzlerce güvenlik kamerası ile ibadethaneler, parklar, sosyal tesisler ve meydanların kontrolü sağlanıyor.

‘‘Vatandaşlarımızın güvenliği için birlikte hareket ederek ilçemizin daha yaşanabilir ve daha güvenli olması için çalışıyoruz’’

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için belediye hizmet alanlarının 7 gün 24 saat takip edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Güvenlik görevlilerimiz herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde emniyet görevlilerine bu durumu anında bildiriyor. Hemşehrilerimizin kendilerini güvende hissetmeleri için güvenlik kamerası sayımızı günden güne artırıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için birlikte hareket ederek ilçemizin daha yaşanabilir ve daha güvenli olması için çalışıyoruz. Daha güvenli Pursaklar için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.