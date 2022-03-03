03 Mar 2022 - 16:36- Belediyeler

Pursaklar Teknolojiyle Güven Altında!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların parklarda, sosyal tesislerde huzur içerisinde vakit geçirebilmeleri için güvenlik kameraları aracılığıyla hizmet alanlarını 7/24 gözetim altında tutuyor.
Pursaklar Teknolojiyle Güven Altında! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Teknolojiyi her alanda etkin olarak kullanan Pursaklar Belediyesi, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla hizmet alanlarını 7/24 takip ediyor.

Belediye ekipleri, hizmet alanlarında suç ve suçun önlenmesi kapsamında oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahalede bulunup emniyet teşkilatını anında bilgilendiriyor.

Pursaklar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünce farklı lokasyonlara yerleştirilen yüzlerce güvenlik kamerası ile ibadethaneler, parklar, sosyal tesisler ve meydanların kontrolü sağlanıyor. 

‘‘Vatandaşlarımızın güvenliği için birlikte hareket ederek ilçemizin daha yaşanabilir ve daha güvenli olması için çalışıyoruz’’

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için belediye hizmet alanlarının 7 gün 24 saat takip edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Güvenlik görevlilerimiz herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde emniyet görevlilerine bu durumu anında bildiriyor. Hemşehrilerimizin kendilerini güvende hissetmeleri için güvenlik kamerası sayımızı günden güne artırıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için birlikte hareket ederek ilçemizin daha yaşanabilir ve daha güvenli olması için çalışıyoruz. Daha güvenli Pursaklar için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.

03 Mar 2022 - 16:36 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Millî futbolcu Ahmet Çalık buz pateni pisti ve spor tesisleri Keçiören’de açılıyor! mask
Millî futbolcu Ahmet Çalık buz pateni pisti ve spor tesisleri Keçiören’de açılıyor!
Sporseverlerin tercihi Atatürk botanik bahçesi... mask
Sporseverlerin tercihi Atatürk botanik bahçesi...
Keçiören’de Ücretsiz oyun Merkezi! mask
Keçiören’de Ücretsiz oyun Merkezi!
Ankara Haber: 4 bini aşkın Büyükşehir personeli sahada! mask
Ankara Haber: 4 bini aşkın Büyükşehir personeli sahada!
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz "Fiyatı düşürerek hem biz hem vatandaş kazanacak" mask
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz "Fiyatı düşürerek hem biz hem vatandaş kazanacak"
Çankaya’da karla mücadele! mask
Çankaya’da karla mücadele!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status