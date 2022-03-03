Türk Polisi, 2022 FIFA'nın güvenliğine hazırlanıyor!

TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, Türkiye ve Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun uygulanmasına ilişkin protokolün onaylanması uygun bulundu.

Protokol ile Türkiye'nin daha önceki yıllarda ev sahipliğini yaptığı uluslararası organizasyonların güvenliğinin sağlanmasından edindiği tecrübe ile bilgi birikiminin Katar güvenlik güçleri ile paylaşılması hedefleniyor.

Komisyonda milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, organizasyon sırasında Katar güvenlik güçlerinin desteklenmesi için 3000 çevik kuvvet veya takviye hazır kuvvet personelinin görevlendirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Önal, Özel Harekat Polisi, Bomba Uzmanı ve diğer Emniyet Personeli de hesaplandığında toplam 3 bin 251 Polisin, Katar'da geçici görevlendirileceğini bildirdi.

Görevlendirilecek personelin tüm giderlerini Katar'ın karşılayacağını dile getiren Önal, Türkiye açısından bütçeye ilave yük getirecek herhangi bir harcamanın söz konusu olmadığını belirtti. Önal, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin, Katar'da icra edeceği görevleriyle ilgili Türk amirlerine karşı sorumlu olacağını ifade ederek Katar tarafı personelimize doğrudan emir veremeyecek. dedi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Genel Müdürlük personelinin sayısının 333 binden fazla olduğunu, Katar'da 3 bin 251 Polisin geçici görevlendirilmesinin Türkiye için herhangi bir zafiyet doğurmayacağını anlattı.