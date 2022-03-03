03 Mar 2022 - 16:37- Belediyeler

Çankaya’da karla mücadele!

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Çankaya Belediyesi, Başkent’te etkili olan kar yağışına karşı tüm birimleriyle seferber oldu. Ekipler, kar yağışı ve sonrasında olumsuzluklara karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. 
Çankaya’da karla mücadele! mask
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Başkent’i etkisi altına alan kar yağışına karşı seferber olan Çankaya Belediyesi, 123 mahallede birden karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çankaya Belediyesi karla mücadele ekipleri, önceki gece başlayan kar yağışıyla birlikte aralıksız çalışıyor. Çalışmalarını özellikle eğimli mahallelerde sürdüren ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra merdivenli yolları ve kaldırımları da kürüyor. Ekipler, okul, kreş ve sağlık merkezlerinin önünde de çalışmalarını sürdürüyor. 

Vatandaşların güvenliği için kaldırımları temizleyen ekipler de oluşturan Çankaya Belediyesi, kar nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Çankaya Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale etmek için seferber oldu.   

Kar yağışının ardından kaldırımlarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için ilçe genelinde 400 personelle çalışma yapan Çankaya Belediyesi, yaklaşık 4 bine yakın sokakta karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. 
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03 Mar 2022 - 16:37 - Belediyeler

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