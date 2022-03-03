Çankaya’da karla mücadele!

Başkent’i etkisi altına alan kar yağışına karşı seferber olan Çankaya Belediyesi, 123 mahallede birden karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çankaya Belediyesi karla mücadele ekipleri, önceki gece başlayan kar yağışıyla birlikte aralıksız çalışıyor. Çalışmalarını özellikle eğimli mahallelerde sürdüren ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra merdivenli yolları ve kaldırımları da kürüyor. Ekipler, okul, kreş ve sağlık merkezlerinin önünde de çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşların güvenliği için kaldırımları temizleyen ekipler de oluşturan Çankaya Belediyesi, kar nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Çankaya Belediyesi, ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale etmek için seferber oldu.
Kar yağışının ardından kaldırımlarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için ilçe genelinde 400 personelle çalışma yapan Çankaya Belediyesi, yaklaşık 4 bine yakın sokakta karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.