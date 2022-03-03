Ankara Haber: 4 bini aşkın Büyükşehir personeli sahada!

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Başkentlileri bilgilendiren ve çalışmaların ‘kartakip.ankara.com.tr’ adresi üzerinden izlenebileceğini belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ekiplerimiz görevinin başında, aralıksız çalışıyor. Sorumluluk alanımızdaki bütün yollar trafiğe açıktır. Çalışmalarımızı canlı olarak izleyebilirsiniz” dedi.
Ankara’da gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri bilgilendirerek, “Sorumluluk alanımızda bulunan bütün yollar trafiğe açıktır. Evinize, işinize rahatça gidebilirsiniz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımızı ‘kartakip.ankara.com.tr’ adresimizden canlı olarak izleyebilirsiniz” dedi.
TÜM ANA ARTERLER AÇIK
Kar yağışının ulaşıma ve gündelik hayata olumsuz etkilerine karşı harekete geçen Büyükşehir ekipleri 25 ilçede öncelikli olarak hastane önleri, ana arterler ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Başkent’in tüm caddeleri ve bulvarlarında yollar açık kaldı.
ABB ekiplerinin 7/24 karla mücadele mesaisi verdiği Başkent’te 4 bin 230 personel, bin 229 araçla buzlanma ve donma riskine karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Sosyal medya hesapları üzerinden ve led ekranlardan sürücülere kış lastiği takmaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi ayrıca yaz lastiği ile trafiğe çıkan ve yolda kalan sürücülere de destek veriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.