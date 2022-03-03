Keçiören’de Ücretsiz oyun Merkezi!

Keçiören Kuşcağız Mahallesi’nde hizmet veren Güldeste Oyun Merkezi 48-72 aylık (4-6 yaş grubu) çocuklar için eğitimin ve eğlencenin merkezi olmaya devam ediyor.
Bu merkez çeşitli nedenlerle kreşe ya da anaokuluna gidemeyen, yaşıtlarıyla vakit geçirme fırsatı bulamayan çocuklara ücretsiz hizmet veriyor. Oyun merkezinde alanında uzman öğretmenler görev yapıyor. Sabah 09.00-12.00, öğleden sonra ise 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet veren oyun merkezine çocuk sağlığının korunması için alerjik ya da bulaşıcı hastalığı bulunan miniklerin girmemesi için ise özen gösteriliyor.
Çocukların kişisel gelişimi ve ebeveynlerin günlük işlerini yapabilmeleri için bir çocuğa haftada 2 yarım gün hizmet veren oyun merkezinden 2021 yılında bin 322 çocuk yararlandı.
Çocukların zihinsel ve bedensel anlamda sağlıklı gelişimi için uzman öğretmen kadrosuyla hizmet veren Güldeste Oyun Merkezinden tüm ailelerin faydalanabileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Güldeste Oyun Merkezi, melek ve çiçeklerimiz olan yavrularımız için Kuşcağız Mahallemize kazandırdığımız güzel bir eserdir. Şehrimizde kreş ve kütüphanelerimizin de sayısını artırıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, onları kötü alışkanlıklardan korumak için onlara düş katacak projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.