03 Mar 2022 - 16:38- Belediyeler

Sporseverlerin tercihi Atatürk botanik bahçesi...

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Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve ağaç dikimi yapılarak tüm mevsimlerde sporseverlerin rengârenk buluşma merkezi olan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe dinlenmek isteyenlerin de tercihi olmayı sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Başkan Turgut Altınok da, günün erken saatlerinden gece geç saatlere Atatürk Botanik Bahçesi’nde dinlenen ve spor yapan vatandaşları selamlayarak onlardan gelen talepleri dinliyor.
Sporseverlerin tercihi Atatürk botanik bahçesi... mask
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin ve Başkent’in en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip Atatürk Botanik Bahçesi’ni bitki cenneti haline getirdiklerini belirterek, “Spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olan Atatürk Botanik Bahçemiz ilçe dışından gelen vatandaşlarımıza da ev sahipliği yapıyor. Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan bahçemiz şimdi yeşiliyle, gülleriyle, şelalesiyle ve bitki çeşitliliğiyle bir oksijen deposu olarak hizmet veriyor. ” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve ağaç dikimi yapılarak tüm mevsimlerde sporseverlerin rengârenk buluşma merkezi olan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe dinlenmek isteyenlerin de tercihi olmayı sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Başkan Turgut Altınok da, günün erken saatlerinden gece geç saatlere Atatürk Botanik Bahçesi’nde dinlenen ve spor yapan vatandaşları selamlayarak onlardan gelen talepleri dinliyor.

Atatürk Botanik Bahçesi’nin başkentin gözde dinlenme mekânlarından biri olduğunu söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan mekânlar arasında yer alıyor. Parkımız, uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklendirdiğimiz bu vaha yaz kış, her mevsimde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.” ifadelerini kullandı.​

03 Mar 2022 - 16:38 - Belediyeler

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