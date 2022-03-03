Millî futbolcu Ahmet Çalık buz pateni pisti ve spor tesisleri Keçiören’de açılıyor!

Buz pateni pisti trafik kazasında yaşamını kaybeden Milli Futbolcu Ahmet Çalık’ın ismini taşıyacak.
Açılışa siz kıymetli basın yayın mensuplarını da bekleriz.
Adres: Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı No:58, 06280 Keçiören/Ankara
Yer: Ovacık Petrol Ofisi Yanı
Tarih: 04 Mart 2022 Cuma (Yarın)
Saat: 15.00
PİSTİN ÖZELLİKLERİ
Buz pateni pisti bir belediye tarafından yaptırılan ‘dome çadırlı ilk kalıcı buz pateni pisti’ olma özelliği taşıyor. Üstü özel nano teknoloji blackout branda ile kaplı tesisin pisti ‘doğal buz’ özelliğiyle dünya olimpik buz pateni pisti sistemi ile aynı standartlara sahip. Burası Keçiören Ovacık Mahallesi’ne kurulan 5 bin metrekarelik spor kompleksinin içinde yer alıyor.
Pist, 300 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olup her seansta 70 kişi faydalanabiliyor. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcular kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlıyor. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alıyor. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pisti 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunuyor. Rüzgâr ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.