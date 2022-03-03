03 Mar 2022 - 16:38- Belediyeler

Millî futbolcu Ahmet Çalık buz pateni pisti ve spor tesisleri Keçiören’de açılıyor!

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi’ne inşa edilen buz pateni pistinin açılışı 04 Mart 2022 Cuma (Yarın) 15.00’te Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirilecektir.
Millî futbolcu Ahmet Çalık buz pateni pisti ve spor tesisleri Keçiören’de açılıyor! mask
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Buz pateni pisti trafik kazasında yaşamını kaybeden Milli Futbolcu Ahmet Çalık’ın ismini taşıyacak. 

Açılışa siz kıymetli basın yayın mensuplarını da bekleriz. 

Adres:  Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı No:58, 06280 Keçiören/Ankara

                        Yer: Ovacık Petrol Ofisi Yanı

Tarih: 04 Mart 2022 Cuma (Yarın)

Saat: 15.00 

PİSTİN ÖZELLİKLERİ

Buz pateni pisti bir belediye tarafından yaptırılan ‘dome çadırlı ilk kalıcı buz pateni pisti’ olma özelliği taşıyor. Üstü özel nano teknoloji blackout branda ile kaplı tesisin pisti ‘doğal buz’ özelliğiyle dünya olimpik buz pateni pisti sistemi ile aynı standartlara sahip. Burası Keçiören Ovacık Mahallesi’ne kurulan 5 bin metrekarelik spor kompleksinin içinde yer alıyor. 

Pist, 300 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olup her seansta 70 kişi faydalanabiliyor. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcular kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlıyor. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alıyor. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pisti 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunuyor. Rüzgâr ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlıyor.

03 Mar 2022 - 16:38 - Belediyeler

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