Milli Eğitim Bakanı Özer: "Öğretmen ataması yapacağız"

EDİRNE (İGFA) - Anadolu'da pek çok televizyon tarafından canlı yayımlanan programda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Edirne ETV'den Işık Burcu Koç, Elazığ Kanal Fırat televizyonu Genel Müdürü Zeki Akbıyık'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle ilgili soru üzerine, son 19 yıl, Cumhuriyetimizin eğitim tarihinde okullaşma oranlarının en yüksek rakamlara ulaştığı bir döneme karşılık geldiğini belirterek, "Bu ne demektir? Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede 81 ilde, tüm ilçelerde müthiş bir seferberliğe tanıklık ettik. Yani çok ciddi okullar yapıldı, derslik sayıları 300 binlerden 600 bini devlet olmak üzere 855 bine ulaşan bir eğitim sistemi ortaya çıktı. Aynı zamanda çok ciddi öğretmen alımları yapılarak öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da düştü" dedi.

Proje ile amaçlarının tüm okullara kütüphane kazandırmak olduğunu vurgulayan Bakan Özer, iki ay gibi kısa sürede bin 360 kütüphane yaptıklarını söyledi.

Bu yıl hedeflerinin 1 milyon genci mesleki eğitim merkeziyle tanıştırmak olduğunu kaydeden Bakan Özer, mesleki eğitimin ülkelerin ekonomik kalkınmasında çok önemli olduğuna belirterek, "Dünyadaki eğitim sistemlerine baktığınız zaman mesleki eğitim hep problemlidir. Hep sıkıntılar yaşamıştır. Yani dışarıdan bir eğitim politikası olarak müdahaleyle mesleki eğitim artık iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiremez duruma getirilmiştir. Meslek liseleri, ürettiği ürünleri ihraç etmeye başladı. Bu müthiş bir şey. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayımız, 2 ay gibi sürede 159 binden 360 bine çıktı. Bu yıl hedefimiz 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkeziyle tanıştırmak. Mesleki eğitim güçlendiği zaman ekonomi güçlenir. Toplum daha müreffeh hâle gelir. Aynı zamanda liseler arasındaki başarı farkı da ortadan almış olur" diye konuştu.

Özer, salgın sürecinde meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığını ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.