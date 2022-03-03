03 Mar 2022 - 22:49- Spor G: 03 Mar 2022 - 22:50

Bu maçta dostluk kazandı

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Galatasaray ile Kocaeli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları arasında yapılan hazırlık maçında taraflar kıyasıya mücadele ederken kazanan dostluk oldu.
Bu maçta dostluk kazandı mask
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KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Ben de Varım” projesi kapsamında İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda hazırlık maçı yapıldı. Süper Lig temsilcisi Galatasaray ile Kocaeli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları arasında yapılan hazırlık maçında kazanan dostluk oldu. Kocaelililerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada çeşitli etkinlikler düzenlenerek kazananlara basketbol topu hediye edildi.

1.ligde yer alan Kocaeli ile Süper Lig’deki Galatasaray tekerlekli sandalye takımları arasındaki hazırlık maçının ardından Kocaeli takımı önümüzdeki günlerde de İstanbul’da Aksaray Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı ile maça çıkacak. Takımlar arası kıyasıya mücadelenin yaşandığı ligde hazırlık maçları sayesinde oyuncuların performansları da artarak lig karşılaşması için ön hazırlık yapılmış olacak.

03 Mar 2022 - 22:49 - Spor

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