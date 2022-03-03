03 Mar 2022 - 22:51- Magazin G: 03 Mar 2022 - 22:52

4 Saatlik Makyajla 'Ölü Kız' Oldu! Görenler Şaştı Kaldı...

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Modelliğin yanı sıra oyunculukta da ilerleyen Dilek Kaya, Mayıs ayında dijital platformda yayınlanacak sürpriz bir projedeki rolü için 4 saatlik makyajla "ölü kız" oldu.
4 Saatlik Makyajla 'Ölü Kız' Oldu! Görenler Şaştı Kaldı... mask
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İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en ince belli modeli olarak ünlenen Dilek Kaya, çekimleri devam eden ve iddialı kadrosuyla dikkat çekmeye hazırlanan bir dizideki rolünde cinayete kurban gitmiş bir kadını canlandırdı.

4 saatlik makyajla morgtaki bir ölü gibi görünen Dilek Kaya bu tarz "uç" rollerin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

03 Mar 2022 - 22:51 - Magazin

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