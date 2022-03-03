4 Saatlik Makyajla 'Ölü Kız' Oldu! Görenler Şaştı Kaldı...

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en ince belli modeli olarak ünlenen Dilek Kaya, çekimleri devam eden ve iddialı kadrosuyla dikkat çekmeye hazırlanan bir dizideki rolünde cinayete kurban gitmiş bir kadını canlandırdı.

4 saatlik makyajla morgtaki bir ölü gibi görünen Dilek Kaya bu tarz "uç" rollerin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.