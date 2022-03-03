03 Mar 2022 - 23:06- Gündem G: 03 Mar 2022 - 23:07

Ankara Travel Expo Fuarı Açıldı!

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TRAVELEXPO Ankara 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, bugün düzenlenen coşkulu törenle ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Yurt içi ve yurt dışından gelecek ziyaretçilere tanıtmak üzere yerini aldığı fuar, İnegöl Tarihi Mehterinin muhteşem gösterisiyle start aldı.
Ankara Travel Expo Fuarı Açıldı! mask
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ANKARA (İGFA)- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATO, ASO ile Ankara Kent Konseyi’nin desteklediği ve geçmiş yıllarda olduğu gibi Kültür Turizminin ön planda olacağı TRAVELEXPO Ankara 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, bugün düzenlenen törenle açıldı. Şehrin turizm değerlerinin yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlere tanıtılacağı fuarda, İnegöl Belediyesi açılış organizasyonunda da Tarihi Mehter Takımı gösterisiyle dikkat çekti.

FARKLI ÜLKELERDEN SEKTÖR PROFESYONELLERİ VE TUR OPERATÖRLERİ İLE B2B GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

4 gün sürecek fuar kapsamında alanda konferanslar ve söyleşiler de gerçekleştirilecek. Ayrıca Sağlık Turizmi özel bölümünün de yer alacağı fuarda ülkemizin, komşu ve çevre ülkelerin kültür ve turizm potansiyeli tanıtılabileceği ve aynı zamanda ikili görüşmelerin organize edileceği etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi’nin koordinasyonunda fuar kapsamında 13 ülkeden (Irak, Kazakistan, İran, İsveç, Ukrayna, Cezayir, Kazakistan, Rusya, Litvanya, Makedonya, Tacikistan, Kırgızistan, İsviçre) gelecek 40 sektör profesyoneli ve TGA desteği ile çeşitli ülkelerden (İran, Sırbistan, Almanya, Azerbaycan, Rusya, Makedonya) 20 tur operatörü ile 4 Mart 2022 tarihinde B2B görüşmeleri düzenlenecek.

03 Mar 2022 - 23:06 - Gündem

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