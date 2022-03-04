04 Mar 2022 - 09:45- Spor G: 04 Mar 2022 - 09:46

Mamak’ta Spor Şöleni!

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak'ta üç günde üç spor karşılaşması… Futbol, basketbol ve hentbol karşılaşmaları ile Mamak'lı gençler üç gün boyunca spora doyacak. Mamaklı gençlerin spor tutkusu, Mamak Belediyesi’nin  kendi  bünyesindeki spor tesislerinde düzenleyeceği   “Spor Şöleni” ile taçlanıyor. 

Mamak’ta Spor Şöleni! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Spora ve sporcuya yapılan yatırımlarla ilçe genelinde her geçen yıl branş sayısının arttığı  Mamak’ta,  5 Mart Cumartesi Günü Saat: 15.45’te  Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda  Basketbol, 6 Mart Pazar Günü Saat: 14.00’da Mamak Şehir Stadı’nda Futbol 1. Amatör Küme, 6 Mart Pazar Günü Saat: 16.00’da Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde Hentbol Maçı oynanacak. 

“Mamak Şampiyonlarıyla Anılacak”     

Sporun hem fiziki hem ruhsal sağlığımız açısından önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Spor hayatımızın bir parçası.  Bizler de bu bilinçle gençlerimizin ilçe genelinde gerek sanatsal,  gerekse sportif faaliyetlerini sürdürebileceği yeni imkanlar sunmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimizin gösterdiği azimle Mamak şampiyonlarıyla anılacak” diye konuştu. Başkan Köse, gençlerin spor yapabileceği tesisleri çeşitlendirdiklerini sözlerine ekleyerek ; Mamaklıları bu karşılaşmalarda gençleri yalnız bırakmamaya davet etti.

04 Mar 2022 - 09:45 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bu maçta dostluk kazandı mask
Bu maçta dostluk kazandı
Türk Polisi, 2022 FIFA'nın güvenliğine hazırlanıyor! mask
Türk Polisi, 2022 FIFA'nın güvenliğine hazırlanıyor!
Sincan belediyespor liderlik koltuğuna tekrar oturdu! Ankara Spor Haberleri... mask
Sincan belediyespor liderlik koltuğuna tekrar oturdu! Ankara Spor Haberleri...
Ankara spor Haber: Aski spor 2021’i 111 dereceyle kapattı! mask
Ankara spor Haber: Aski spor 2021’i 111 dereceyle kapattı!
Bursaspor'da Faruk Banaz dönemi Başladı! Faruk Banaz Kimdir? mask
Bursaspor'da Faruk Banaz dönemi Başladı! Faruk Banaz Kimdir?
Uzmanlar Uyarıyor: Hazırlıksız yapılan spor kalbi yorar! İşte spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler mask
Uzmanlar Uyarıyor: Hazırlıksız yapılan spor kalbi yorar! İşte spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status