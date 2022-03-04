Karla Mücadele Ordusu Görev Başında!

İlçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekipleri 7/24 sahada görev yapıyor.Ana arterleri temizleyen ekipler, çalışmalarını ara sokaklar ve mahallelerde sürdürüyor. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da Mamak'ın her bölgesinde olası kazaları engellemek adına tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerin alındığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kar yağışının devam etmesi veya artması durumda da ekiplerimiz teyakkuzda olacak” dedi.
“Tüm İmkanlarımızla Sahadayız”
Mamak'lıların kış şartlarında oluşacak olumsuzluklardan etkilenmemeleri için ilçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Köse, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. “161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve 1000 kişiden oluşan karla mücadele ekiplerimiz ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızla 7/24 sahadayız” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.