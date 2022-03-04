04 Mar 2022 - 09:48- Belediyeler G: 04 Mar 2022 - 09:49

Karla Mücadele Ordusu Görev Başında!

ABONE OL Google News Sayfamız

Başkent'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber Mamak Belediyesi, oluşturduğu bin kişilik kar ve buzla mücadele ekibi ile ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması adına tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karla Mücadele Ordusu Görev Başında! mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İlçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekipleri 7/24  sahada görev yapıyor.Ana arterleri temizleyen ekipler, çalışmalarını ara sokaklar ve mahallelerde sürdürüyor. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da Mamak'ın her bölgesinde olası kazaları engellemek adına tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerin alındığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kar yağışının devam etmesi veya artması durumda da ekiplerimiz teyakkuzda olacak” dedi.

“Tüm İmkanlarımızla Sahadayız”

Mamak'lıların kış şartlarında oluşacak olumsuzluklardan etkilenmemeleri için ilçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Köse, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. “161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve 1000 kişiden oluşan karla mücadele ekiplerimiz ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkânlarımızla 7/24 sahadayız” dedi.

 

04 Mar 2022 - 09:48 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Millî futbolcu Ahmet Çalık buz pateni pisti ve spor tesisleri Keçiören’de açılıyor! mask
Millî futbolcu Ahmet Çalık buz pateni pisti ve spor tesisleri Keçiören’de açılıyor!
Sporseverlerin tercihi Atatürk botanik bahçesi... mask
Sporseverlerin tercihi Atatürk botanik bahçesi...
Keçiören’de Ücretsiz oyun Merkezi! mask
Keçiören’de Ücretsiz oyun Merkezi!
Ankara Haber: 4 bini aşkın Büyükşehir personeli sahada! mask
Ankara Haber: 4 bini aşkın Büyükşehir personeli sahada!
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz "Fiyatı düşürerek hem biz hem vatandaş kazanacak" mask
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz "Fiyatı düşürerek hem biz hem vatandaş kazanacak"
Çankaya’da karla mücadele! mask
Çankaya’da karla mücadele!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status