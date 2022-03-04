Elektrikte Tasarruf Etmenizi Sağlayacak Minik Cihazlar ve Kullanım Önerileri...

Mart ayının mevsim normallerinden soğuk geçecek olması vatandaşları enerji tasarrufu yolları aramaya itiyor. Cihazları bekleme moduna almak yerine kapatmanın faydası ne? Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, vatandaşların akıllı cihazlar satın alarak ve ufak kullanım değişiklikleri yaparak elektrik faturalarını azaltabileceği yöntemleri araştırdı.

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, vatandaşların elektrik faturalarını azaltacak akıllı cihazlar satın alarak ve ufak kullanım değişiklikleri yaparak tasarruf edebilecekleri yöntemleri araştırdı. encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, alışılagelen cihazlar dışında ısıtmalı havalandırıcı, elektrikli battaniye, yalıtım bandı ve mikrodalga fırın kullanmak çok enerji tüketen cihazların daha az kullanımına imkân tanıyabilir. Bu da uzun vadede tüketicilere enerji tasarrufu sağlayabilir.

Sıcak havanın dışarı kaçmasını önlemek için kapı ve pencere aralıklarını kapatan, ortalama 200 TL’ye satılan yalıtım bantları tüm evin ihtiyacını görebilir ve elektrik faturalarında yılda 450 TL’ye kadar tasarruf sağlayabilir. Yani kendilerini ortalama beş ayda amorti edebilirler. Isı kaybını azaltan radyatör reflektörleri ve cihazların bekleme modunda kalmasını engelleyen akıllı anahtarlı uzatma kabloları gibi diğer akıllı cihazların kendilerini amorti etmesi ise daha uzun sürüyor. Bununla birlikte, uzun yıllar boyunca kullanılabilir ve sadece bir yıl içinde belirgin şekilde tasarruf sağlanmaya başlanabilir.

Elektrikli battaniye kullanmak fayda sağlar

Yatak odaları için elektrikli ürünler, evdeki enerji tüketimini azaltmada eşit derecede etkili olabilir. Akşamları yatağı ısıtmak için elektrikli battaniye kullanmak, kombiyi birkaç derece kısmaya imkân tanıyabilir bu da doğal gazdan tasarruf yapmanıza olanak sağlayabilir. Yatağı ısıtmak için gece bir saat elektrikli battaniye kullanmak ayda sadece 6 TL civarında elektrik tüketimine neden olur. Ortalama olarak bir elektrikli battaniyenin fiyatı ise 250 TL civarında. Çoğu evde, kış aylarında çamaşır kurutma makinesi kullanılır ancak ısıtmalı havalandırıcı kullanarak kurutma makinesini daha az çalıştırmak mümkün. Çamaşırların evin içinde doğal yollardan kuruması sağlanarak hem zamandan hem de faturadan tasarruf edilebilir.

Mikrodalga fırınlar daha az enerji harcar

Mutfakta yavaş pişiriciler ve mikrodalga fırınlar daha az enerji harcayarak tasarrufa imkân sağlayabilir. Bir mikrodalga fırın, ortalama 1250 TL civarında ve elektrikli fırın yerine mikrodalga fırın kullanmak, yılda 590 TL tasarruf sağlarken iki yıl içerisinde kendisini amorti edebilir.

Termostatınızı bir derece düşürün

Elektrikten tasarruf etmenin bir diğer yolu, termostatı bir derece düşürmektir. Ortalama 18°C’de tutabilirsiniz. Isıyı yükselttikçe maliyet artacaktır. Termostatınızı bir derece düşürerek yılda yaklaşık 360 TL tasarruf edebilirsiniz. Enerji israfını daha da azaltmak için cep telefonundan kontrol edilebilen bir “akıllı” termostat da tercih edilebilir. Akıllı sayaç kullanarak ayrıca ne kadar enerji tüketildiğini de kontrol edebilirsiniz.

Yalıtım şart

Enerji tasarrufunda en önemli destekçilerden biri de yalıtım. Yalıtımı kötü çatı ve duvarlar, önemli bir enerji israfı nedeni olabilir. encazip.com’un araştırmasına göre, sadece çatlak duvarların yalıtımıyla yılda 2000 TL kadar tasarruf edilebilir. Ancak tasarruf oranları evden eve değişiklik gösterebilir. Bunun yanı sıra pencerelerde çift cam olması da uzun vadede tasarruf sağlayabilir. Isınmanın en etkili yollarından biri kapı ve pencere aralıklarına yalıtım bandı çekmektir. Pencerelerin etrafına kolayca yapıştırılan hava geçirmez şeritler, önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlayabilir. Yalıtım bantlarının ortalama maliyeti ise 200 TL.

Kombinizin bakımını düzenli olarak yaptırın

Kombinizin bakımını yılda bir kez, özellikle kış aylarına girmeden önce yaptırmayı alışkanlık haline getirin. Güvenli, enerji açısından verimli ve olması gerektiği gibi çalışması son derece önemli. Kombi bakımı için bu konudaki yetkili servisler ile görüşülebilir.

Cihazlarınızı ‘bekleme modu’nda bırakmayın

Cihazlarınızı bekleme modunda bırakmak yerine tamamen kapatın. Bu sizin yılda yaklaşık olarak 371 TL tasarruf etmenizi sağlar. Hatta tüm cihazlarınızı aynı anda bekleme modundan çıkarıp kapatmanıza olanak tanıyan bir "bekleme koruyucu (standby saver)" satın alabilirsiniz. Eski modeller de dahil olmak üzere bazı şarj cihazları, bir cihaza takılı olmadıklarında bile elektrik kullanabiliyor. Şarj cihazlarını kullanmadığınızda fişten çekmeniz de elektrik tasarrufuna katkı sunar. Cihazları şarj seviyesi yüzde 100'e ulaştıktan sonra şarj etmeye devam etmeyin veya gece boyunca şarjda bırakmayın. Ancak ısıtma kontrolörü gibi sürekli çalışması gereken herhangi bir "akıllı cihazınız" varsa bunların açık kalması gerekebileceğini de unutmayın.

Enerji tasarruflu ampuller satın alın

Daha uzun ömürlü olan verimli LED ampuller kullanmak daha az enerji maliyeti ve daha çok verim demek. encazip.com’un araştırmasına göre, ortalama bir hane ampullerini LED'le değiştirirse ayda 64 TL’ye kadar tasarruf sağlanabilir. LED ampullerin fiyatıysa ortalama 18 TL. Ayrıca bulunmadığınız odanın ışığını kapatmayı alışkanlık haline getirmekte de yarar var. Mutfaktan salona ya da salondan farklı bir odaya kısa süreliğine olsa da geçerken ışıkları kapatmak tasarruf planına katkı sağlayabilir.

Küçük değişikliklerle tasarruf önerileri

Evlerde enerji verimliliğini artırmak, çok pahalı olmak zorunda değil. Küçük değişikliklerle de bunu sağlayabilirsiniz:

Sıcak havayı odaya geri yansıtarak enerji tasarrufuna yardımcı olmak için radyatörünüzün arkasına metalize radyatör reflektörü (radyatör arkalığı) koyabilirsiniz. Bunun ortalama maliyeti ise adet başına sadece 25 TL.

Kanepenizi ve sandalyelerinizi radyatörü kapatmayacak şekilde ve aralık bırakarak konumlandırabilir bu sayede sıcak havanın kesilmesini önleyebilirsiniz.

Verimli çalışmasını sağlamak için radyatörlerin havası düzenli olarak alınmalıdır. Radyatör üzerinde çamaşır kurutmayın çünkü bu açığa çıkan ısı miktarını azaltacaktır.

Kettle kullanırken sadece ihtiyacınız olan miktarda su kaynatın. Daha verimli çalışması ve daha uzun süre dayanması için su ısıtıcınızın kirecini çözdürmeyi ihmal etmeyin.

Giysileri 40 derece yerine 30 derecelik programda yıkayın. Çoğu çamaşır deterjanı daha düşük sıcaklıklarda da iyi performans gösterir ve bu elektrik faturalarınızı düşürmenize yardımcı olabilir. Çamaşır makinesi kullanımınızı azaltarak da önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz.

Kullandığınız su ve enerji miktarını azaltmak için düşük akışlı (debili) bir duş başlığı kullanın. Tıraş olurken yüzünüzü yıkarken veya dişlerinizi fırçalarken musluğu mutlaka kapatın.