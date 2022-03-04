Pursaklar Belediye Personeline KVKK Eğitimi!

Hizmette kaliteyi artırmak adına Pursaklar Belediyesi, kişisel verilerin işlenme ve korunma şartları, açık rıza, veri sorumlusunun yükümlülükleri, yaptırımlar ve kişinin hakları konularında ayrıntılı bilgiler verildi.

Pursaklar Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine Başkan Ertuğrul Çetin, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri başta olmak üzere çok sayıda belediye personeli katılım sağladı.

Eğitmenler tarafından, başta özel hayatın gizliliği, kişilerin temel ve hak özgürlüğünü korumaya ve kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken usul ve esasların önemine değinilen eğitimde, ne tür verilerin kişisel veri olduğu, kişisel verilerin nasıl muhafaza edileceği, hangi durumlarda hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitimde ayrıca kişisel veri konusunda temel hak ve ilkelerin neler olduğu, hangi durumların KVKK ihlali sonucunu doğurduğunu ve yaptırımların neler olduğu bilgileri de belediye personeline detaylıca aktarıldı.

‘‘Birim müdürlerimizin ve personellerimizin konuya tam olarak hâkim olmaları açısından bu eğitime büyük önem veriyorum’’

Kişisel verilerin korunmasının kendileri açısından büyük bir önem arz ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye personellerimize KVKK ve Siber Güvenlik uzmanları tarafından Bilgi Güvenliği ve Farkındalık eğitimi verildi. Birim müdürlerimizin ve personellerimizin konuya tam olarak hâkim olmaları açısından bu eğitime büyük önem veriyorum. Personellerimize yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin ardından hemşehrilerimize verilen hizmetlerde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dair usullerin eksiksiz olarak uygulanacağına olan güvenim tamdır’’ dedi.