04 Mar 2022 - 16:22- Belediyeler

Pursaklar Belediyesi Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı Yükseliyor!

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Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesinde ilçeye yeni bir kimlik kazandıracak olan Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı’nın yapım çalışmalarına devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı Yükseliyor! mask
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Vatandaşların birçok ihtiyacını tek bir çatı altında birleştirmeyi planlayan Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerine yeni iş kapıları aralayacak olan Ticaret Merkezi ve Modern Pazar Alanı’nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Belediye ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışmaların yürüttüğü Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde mağazalar, fırın, dükkânlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama, vb. kullanımların bulunduğu yaklaşık 8.000 m² alana inşa ediliyor. 

‘‘Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı tamamlanması ile birlikte çok amaçlı yapısıyla vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek"

İlçe sakinlerinin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını artıracak olan sosyal alanlar, kültür merkezleri, parklar, mesire alanları, spor tesisleri, ticaret merkezleri inşa ediyoruz. Bizler de belediye olarak bu doğrultuda ihtiyaca yanıt verecek çalışmaları ilçemizde bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. İnşallah Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı tamamlanması ile birlikte çok amaçlı yapısıyla vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek" dedi.

04 Mar 2022 - 16:22 - Belediyeler

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