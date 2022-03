Yalın'dan “Unutulmaz Şarkılar” konseri!

İSTANBUL (İGFA)- 2004 yılında çıkardığı “Ellerine Sağlık” albümünden günümüze kadar seslendirdiği kendine özgü aşk şarkıları, etkileyici sesi ve besteleri ile bugüne kadar muazzam bir dinleyici kitlesi yakalayan Yalın, görkemli sahne tasarımı ve Bigband orkestrasıyla hem kalbimizde iz bırakan “Unutulmaz Şarkılar”ı, hem de en sevilen şarkılarını seslendirdiği konser serisini dün gece Zorlu PSM’de hayranlarının yoğun ilgisi ile gerçekleştirdi.

Hayranlarının en sevdiği şarkılardan biri olan “Ellerine Sağlık” şarkısını söylemeye başlamadan önce hikayesini paylaşmak isteyen Yalın “Bu şarkının hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2004 yılında şarkı ilk çıktığında belki hatırlıyorsunuzdur henüz ne klibi vardı ne de fotoğrafı. Yalnızca şarkı vardı ve radyoda çalıyordu. Ben de meşhur olmuştum ama daha kimse beni tanımıyor sadece ismim ve şarkı vardı ortada. Bir gün plak şirketinden çıktım eve giderken bindiğim bir takside benim şarkı çalıyordu ve ‘allah dedim, oh be! Onca yılın emeğinden sonra demek hayallerine ulaşmak böyle oluyor, sonunda karşılığını buldu’ dedim. Taksici bir anda uzanıp şarkının sesini açtı ve arkaya dönüp bana ‘bayılıyorum bu kıza ya’ dedi. Travmaya bakar mısınız? Onca yıl emek ver uğraş, didin, çabala… sonuç; Türkiye’nin sevgilisi Yalın diye bir kız. O an hemen plak şirketine gidip ‘bir klip, fotoğraf ne varsa yayınlayalım gözünüzü seveyim’ dedim”

şeklindeki eğlenceli anısıyla hayranlarını kahkaha krizine soktu.

Konserin açılışını “Ah Be Kardeşim” şarkısıyla yapan Yalın, “Cumhuriyet” şarkısını söyledikten sonra ekranda beliren Atatürk’ün fotoğrafının altında yer alan "Tüm Umudum Gençliktedir" ve "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözlerini hayranlarıyla paylaşarak son günlerde geçirdiğimiz kötü günler için herkesi umutlu olmaya davet ederken daha iyi bir dünya için gençlere olan inancının sonsuz olduğunu belirtti. “Böylesi büyük bir orkestra ile çalmak çocukluk hayalimdi” diyen Yalın, mükemmel hitlerinin yanı sıra “Çocukluğumdan beri unutamadığım çok şarkı vardı. Her biri çok kıymetli ve belirlemek oldukça zor oldu. Sizler için en sevdiğim ‘Unutulmaz Şarkıları’ seçtim” diyerek “Biliyorsun”, “Mazi Kalbimde Yaradır”, “Hep Karanlık”, “Bu kalp Seni Unutur mu?” “Kara Sevda”, “Sen Benim Şarkılarımsın” ve “Olur Ya” gibi şarkıları söyledi. Daha çocukluk yıllardında hayatında gittiği ilk konser olan Bulutsuzluk Özlemi konserinin hayatında çok önemli bir yeri olduğunu söylerken, ‘’Çocukluk yıllarımda henüz arkadaşlarıma, akrabalarıma elimde gitarımla şarkılar söylediğim zamanlar, hayatımda gittiğim ilk konser Bulutsuzluk Özlemi’nin bir konseriydi. Benim için çok büyüleyici bir konserdi. O gün onlar sahnede ‘’Sözlerimi Geri Alamam’’ şarkısını söylerlerken, hayatımda ilk defa evet ben de sahnede olmalıyım demiştim. Yaşadığım coşkuyu hiç unutamıyorum. Bugün sizlerin karşısında olma hayalini işte o zaman kurmuştum ve işte bugün tam karşınızdayım!” diyerek o gün hissettiği coşkuyla ‘’Sözlerimi Geri Alamam’’ şarkısını eşsiz bir yorumla seslendirdi.

Dev orkestrasına eşlik eden vokalisti Elif Pıtırlı ile gerçekleştirdiği “Küçük Bir Aşk Masalı” düeti ise sevenlerini mest ederken, hemen arkasından söylediği “Küçücüğüm” ve “Bir Bakmışsın” şarkıları geceye damga vurdu. Konser sonunda hayranlarının yoğun ısrar ve alkışlarıyla gitarıyla birlikte yeniden sahneye çıkan Yalın, seyirciden istek şarkı alarak, bir hayranın istediği “Bir Bahar Akşamı” şarkısını geri çevirmedi. Hemen ardından “Kasma” ve “Boşvermişim” şarkılarıyla enerjinin tavan yaptığı anlar yaşanırken,

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi ise dev bir dans pistine çevrildi. Konser sonunda Yalın tüm hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.