04 Mar 2022 - 14:49- Gündem G: 04 Mar 2022 - 14:53

2022 Fitre miktarı ne kadar? Diyanetten Açıklama Geldi!

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ANKARA (İGFA) - Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.
2022 Fitre miktarı ne kadar? Diyanetten Açıklama Geldi! mask
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kararı sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır" denildi.

04 Mar 2022 - 14:49 - Gündem

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