Lider VakıfBank kazanmaya devam ediyor

İSTANBUL (İGFA)-Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları’nı konuk etti. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı set vermeden kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Bu zaferle VakıfBank, ligde 22. maçında 19. zaferini elde ederken; üst üste 12. galibiyetini almış oldu.
VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin son bölümüne kadar çekişmeli geçen ilk setinde VakıfBank, 19-17 öndeyken aldığı molanın ardından rakibine yalnızca 3 sayı verdi ve 25-20’lik set skoru ile 1-0 öne geçti. İkinci sette ise daha rahat bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-15’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Son sette de ritmini koruyan sarı-siyahlılar seti 25-20, maçı ise 3-0 kazandı.
VakıfBank’ta, Gabi 14 sayı ile takımının en skorer ismi olurken; Kübra Akman 9, Isabelle Haak ve Zehra Güneş 7’şer sayı kaydetti. Michelle Bartsch-Hackley’nin 5 sayı bulduğu maçta Meryem Boz 4 sayı kazandırırken; Cansu Özbay ise 2 sayıyla galibiyete katkı verdi.
VakıfBank, sıradaki maçında Şampiyonlar Ligi’nde Developres Rzeszow’a konuk olacak. Sarı-siyahlıların Polonya ekibi ile karşılaşacağı mücadele 8 Mart Salı, TSİ 20.00’de başlayacak. VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’ndeki bir sonraki maçında ise 13 Mart Pazar, 17.00’de Galatasaray ile karşılaşacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.