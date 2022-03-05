Lider VakıfBank kazanmaya devam ediyor

İSTANBUL (İGFA)-Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları’nı konuk etti. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı set vermeden kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Bu zaferle VakıfBank, ligde 22. maçında 19. zaferini elde ederken; üst üste 12. galibiyetini almış oldu.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin son bölümüne kadar çekişmeli geçen ilk setinde VakıfBank, 19-17 öndeyken aldığı molanın ardından rakibine yalnızca 3 sayı verdi ve 25-20’lik set skoru ile 1-0 öne geçti. İkinci sette ise daha rahat bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-15’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Son sette de ritmini koruyan sarı-siyahlılar seti 25-20, maçı ise 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta, Gabi 14 sayı ile takımının en skorer ismi olurken; Kübra Akman 9, Isabelle Haak ve Zehra Güneş 7’şer sayı kaydetti. Michelle Bartsch-Hackley’nin 5 sayı bulduğu maçta Meryem Boz 4 sayı kazandırırken; Cansu Özbay ise 2 sayıyla galibiyete katkı verdi.

VakıfBank, sıradaki maçında Şampiyonlar Ligi’nde Developres Rzeszow’a konuk olacak. Sarı-siyahlıların Polonya ekibi ile karşılaşacağı mücadele 8 Mart Salı, TSİ 20.00’de başlayacak. VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’ndeki bir sonraki maçında ise 13 Mart Pazar, 17.00’de Galatasaray ile karşılaşacak.