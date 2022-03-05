05 Mar 2022 - 19:45- Gündem

ÖSYM'den 'HES' açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sistemi’nden kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzere olduklarını duyurdu.