MÜSİAD Kayseri'den Ankara çıkarması

Mehmet UZEL (ANKARA İGFA) Mart ayına Ankara'da önemli ziyaretler yaparak başlayan MÜSİAD Kayseri heyeti, başkentte verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetin Ankara'daki ilk durağı Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Heyet, burada Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan tarafından kabul edildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi veren MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, "Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kayseri’ye alınması yönündeki talebimizi ilettik, Bakan Bey çalışma yaparak çözüme kavuşturacaklarını söyledi" diye konuştu.

MÜSİAD Kayseri heyeti, Ankara'daki ziyaretlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi parti genel merkezindeki makamını ziyaret ederek devam etti. Ardından Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız'ı ziyaret eden heyet, burada Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Kayserili İrfan Kaşıkçıoğlu'na başarılar diledi.

MÜSİAD Kayseri heyeti, başkentteki temaslarına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'ye iade-i ziyarette bulunarak sürdürdü. Heyet, BAE Büyükelçisi Al Dhaheri ile 17-22 Mart tarihlerinde Dubai ve Katar'a düzenlenecek iş gezisi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

MÜSİAD Kayseri heyeti, başkentteki ilk günü derneğin Ankara şubesini ziyaret ederek tamamladı. MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.