05 Mar 2022 - 19:47- Spor G: 05 Mar 2022 - 19:48

Potada Bursa derbisi yarın

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TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 22. haftasında sahasında Frutti Extra Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. 6 Mart Pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’te başlayacak.
Potada Bursa derbisi yarın mask
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BURSA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi 22. haftasında oynanacak Bursa derbisinde TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor iler karşı karşıya geliyor.
Milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası lige galibiyetle dönmek isteyen Mavi Yeşilliler, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 8 Mart’ta deplasmanda Darüşşafaka Basketbol ile oynayacağı top 16 turu karşılaşması öncesi moral depolamak isterken, 12 galibiyet-9 mağlubiyet ile 8. sırada play-off yarışını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile oynadığı çeyrek final mücadelesi sonrası milli arada hazırlık maçında Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşmış ve parkeden 69-57 mağlup ayrılmıştı.

Ligde 10 galibiyet-10 mağlubiyet ile (bir maç eksiğiyle) 11. sırada bulunan Frutti Extra Bursaspor, 3 Mart Perşembe günü İtalya deplasmanında Virtus Segafredo Bologna ile oynadığı Eurocup karşılaşmasını 98-94 kaybederken, Bursa’nın bir diğer temsilcisi ligde oynadığı son maçta ise Beşiktaş Icrypex’e 86-80 yenilmişti. TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı karşılaşmadan ise 87-75 mağlup ayrılmıştı.

6 Mart Pazar günü oynanacak mücadele saat 13.00’te başlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma TRT Spor Yıldız ve Tivibu Spor 2’den canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 13 Mart Pazar günü saat 13.00’de deplasmanda Gaziantep Basketbol ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu 4. haftasında ise 8 Mart Salı günü Darüşşafaka Basketbol’a konuk olacak. Volkswagen Arena’daki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

05 Mar 2022 - 19:47 - Spor

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