06 Mar 2022 - 19:58- Dünya G: 06 Mar 2022 - 19:59

Erdoğan-Putin görüşmesi yapıldı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Putin görüşmesi yapıldı... mask
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ANKARA (İGFA) - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ele alındığı VE Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildiği kritik görüşme yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan görüşmede Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtildi.

"HEP BİRLİKTE BARIŞIN YOLUNU AÇALIM"

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas hâlinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

06 Mar 2022 - 19:58 - Dünya

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