Etimesgut'ta Kadınlar Çok Özel!

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçedeki kadınların yaşam kalitesini artıran, onlara özel olduklarını hissettiren birçok hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Demirel, bugün saat 19.00'da (8 Mart Salı) Devlet Bahçeli Tesisleri'nde düzenleyecekleri Yudum konserine tüm kadınları davet etti.

Demirel kadınlarla ilgili yapılan çalışmalara şöyle özetledi: "Aile Akademimizle kadınlarımıza ücretsiz psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri sunuyoruz. etiSEM kurslarımızla her yıl 5 bin kadınımızın meslek ve beceri sahibi olmalarını sağlıyoruz. Atakent El ve Yöresel Merkezi’mizde kadınlarımızla birlikte üretiyoruz. Kent Konseyi Kadın Meclisimizle kadınlarımızı sosyal hayata daha çok dâhil ediyor, yönetimde birlikte hareket ediyoruz.

Halide Edip Adıvar Hanımlar Konağı ve Devlet Bahçeli Tesisleri Hanımlar Konağı’mızla kadınlarımıza sosyalleşme imkânı sağlıyoruz. Yaş almış kadınlarımıza Erinç Evi’mizde özel hizmetler sunuyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimizle engelli çocuğu olan kadınlara nefes oluyoruz. Türk Tarih Müzesi ve Parkı heykel ve bilgi panolarımızda kahraman kadınlarımızı tanıtıyor, onları ölümsüzleştiriyoruz. Etimesgut Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Onlara inanıyor, güveniyor, değer veriyoruz".