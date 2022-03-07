Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 10 Mart’ta 419 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya noter huzurunda, eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirilecek.
Atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla 10 Mart’ta Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenecek.
Törende kurayla kamu kurum ve kuruluşlarında avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapılacak.
Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63’e ulaşacak.
Atama sonuçları aynı gün saat 18:00 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.