Çankaya’nın Yönetiminde Kadınlar Söz Sahibi!

Çankaya Belediyesi hayata geçirdiği ‘kadın çalışmalarıyla yerel yönetimler arasında öncü ve örnek olmaya devam ediyor. Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayan proje ve hizmetleriyle ilk “Mor Bayrak” sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesinde 5 başkan yardımcılığı makamının 3’ünde kadın yöneticiler bulunuyor.

Çankaya Meclis'inde ise 12 kadın meclis üyesi Çankayalıları her alanda temsil ediyor. Kadın başkan yardımcıları, Çankaya Belediyesinde 14 ayrı müdürlüğü yönetiyor. İlçe belediyeleri arasında tüm düzeylerde en çok kadın yöneticiye ve çalışana sahip yerel yönetim olarak dikkat çeken Çankaya Belediyesinin müdürlüklerinin 9'unu kadınlar yönetiyor. Çankaya’nın 123 mahallesinin 47’sinde kadın muhtarlar görev yapıyor.

TAŞDELEN: “KADININ OLDUĞU YERDE BAŞARI KAÇINILMAZ”

Çankaya Belediyesinin kadınların istihdamına, eğitim anlamında gelişimine, toplum içinde ve iş yaşamında hak ettiği yere kavuşmasına ve yönetici kademelerde görev yapmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Biz, toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarının başarısını gösteren Mor Bayrak’ı kazanan ilk yerel yönetimiz.

Bunu, hizmeti planlarken ve üretirken gösterdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyetine borçluyuz. Çankaya Belediyesinde başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanlar arasında kadın oranı bir hayli yüksek. Biz kadının olduğu yerde başarının kaçınılmaz olarak geleceğinin bilinciyle kadınlara hem istihdamda hem de yöneticilik kademelerinde fırsat eşitliği tanıyoruz. Önlerine yapay engeller koymadığınızda kadınlar ne kadar başarılı olduklarını zaten gösteriyorlar” diye konuştu.