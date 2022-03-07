07 Mar 2022 - 12:16- Belediyeler G: 07 Mar 2022 - 12:17

Kahramankazanlı öğrenciler Çanakkale’de ecdadın izinde...

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Kahramankazan Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler için Çanakkale turu düzenledi. Çanakkale Zaferi’ni yazıldığı topraklarda görme şansı yakalayan öğrenciler gezi sırasında duygusal anlar yaşadı.
Kahramankazanlı öğrenciler Çanakkale’de ecdadın izinde... mask
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Kahramankazan Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye bu kapsamda ilçedeki değişik seviyelerde eğitim gören öğrenciler için Çanakkale turu düzenledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye önünden hareket eden kafileyi uğurladı.

Kahramankazanlı öğrenciler Çanakkale’de ecdadın izinde

Kahramankazan Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler için Çanakkale turu düzenledi. Çanakkale Zaferi’ni yazıldığı topraklarda görme şansı yakalayan öğrenciler gezi sırasında duygusal anlar yaşadı.

1. Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden olan ve Türk Milleti’nin tarihe altın harflerle yazdığı destanı ilçedeki öğrencilerin yerinde görmelerini ve o havayı solumalarını istediklerini ifade eden Başkan Oğuz, “Çanakkale bir destandır. Geleceğimiz, yarınlarımız olan öğrencilerimizin atalarının yazdığı bu destanı hissetmeleri, o ruhu anlamaları çok önemli. Belediye olarak böylesine anlamlı günlerde benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Gezi kapsamında Çanakkale Şehitliği’ni ve savaşın yaşandığı alanları gezen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler kendilerine bu imkânı veren belediyeye teşekkür etti. 

 

07 Mar 2022 - 12:16 - Belediyeler

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