07 Mar 2022 - 13:48- Belediyeler G: 07 Mar 2022 - 13:49

Başkent’in Yeni Otobüsleri Gelmeye Devam Ediyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Toplu taşımada seferberlik başlatarak Ankaralılara daha hızlı ve konforlu toplu ulaşım imkânı sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu yenilemeye devam ediyor.
Başkent’in Yeni Otobüsleri Gelmeye Devam Ediyor... mask
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda hem artan nüfus nedeniyle yoğunluğu azaltmak hem de konforu artırmak amacıyla araç filosunu yeniliyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan yeni otobüslerin teslimat süreci devam ederken, daha önce gelen 51 midibüs ve son gelen 15 solo otobüs ile yeni araç sayısı 198 oldu. Haziran ayı sonuna kadar 154 yeni otobüs daha filoya katılacak.     

Satın alınan modern otobüsleri Başkentlilerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, filosuna 15 yeni solo otobüsü daha ekledi. Daha önce gelen 51 midibüs dahil servise çıkarılan araçlarla son dönemde teslim alınan otobüs sayısı 198’e yükseldi.

115 ADET KÖRÜKLÜ VE 39 ADET SOLO ARAÇ HAZİRAN AYINDA BAŞKENT YOLLARINDA OLACAK

Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle Başkentlileri toplu taşıma kullanmaya teşvik etmek ve konforlu seyahat imkânı sağlamak için harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar yerine teknolojik yeniliklerle donatılmış modern otobüsler satın aldı.

Bir yandan Başkent’te ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak için akıllı kavşak uygulamalarından yeni köprü ve yolların yapımına kadar altyapı yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yenileme karara aldığı toplu taşıma araç sayısını da her geçen gün artırıyor.

Daha önce 3 adet elektrikli otobüsü daha teslim alan EGO Genel Müdürlüğü, haziran ayı sonuna kadar 154 yeni belediye otobüsünü (115 adet körüklü Mercedes ve 39 adet solo Mercedes marka otobüs) daha araç filosuna dahil edecek. Aşama aşama teslim alınacak otobüslerle toplamda 355 adet yeni otobüs Başkentlilerle buluşturulacak.

07 Mar 2022 - 13:48 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kahramankazanlı öğrenciler Çanakkale’de ecdadın izinde... mask
Kahramankazanlı öğrenciler Çanakkale’de ecdadın izinde...
Çankaya’nın Yönetiminde Kadınlar Söz Sahibi! mask
Çankaya’nın Yönetiminde Kadınlar Söz Sahibi!
Başkan Ertuğrul Çetin Taekwondocuları Selamladı... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Taekwondocuları Selamladı...
Etimesgut'ta Kadınlar Çok Özel! mask
Etimesgut'ta Kadınlar Çok Özel!
Mamak 19. Kıraathanesine Kavuştu... mask
Mamak 19. Kıraathanesine Kavuştu...
Ankara Çankaya’da 8 mart, anlatılamayan öyküler ile başladı mask
Ankara Çankaya’da 8 mart, anlatılamayan öyküler ile başladı
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status