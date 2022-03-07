Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘ayçiçeği yağında arz sıkıntısının yaşanacağına’ yönelik haberlerin dolaşıma sokulmasının ardından vatandaşın artan yağ talebine ilişkin sükûnet çağrısında bulundu.
Başkan Altınok, Türkiye’nin tedarik sorunu yaşamayacağını ve vatandaşların bu konuda panik olmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Gördüğüm şu ki vatandaşlarımızda bir panik var. Özellikle ayçiçek yağına acayip bir talep var. 1 yıllık, 2 yıllık ihtiyaçlarını alanları gördüm. Herkes birden “ayçiçek yağı alayım, kalmaz” derse zaten ayçiçek yağı kalmaz ve hiçbir üretim de bunun yerini kısa vadede dolduramaz.
Paniğe gerek yok, Türkiye tedariği olan bir ülke. Ayçiçek yağı ve hammaddesinin gümrük vergisi bu açıklamadan 2 gün önce sıfırlanmıştı. Belki fiyatlar düşecekti ama bu yoğun talepten dolayı fiyatların düşmesi bir tarafa ürün karaborsaya düşüyor. Lütfen panik yapmayalım. Türkiye’de yağ bitmez, vatandaşlarımız da yağ sıkıntısı çekmez.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.