8 Mart’ta Umut Veren bir Belgesel "yapabilirsin"

Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, Gazeteci Yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun katıldığı programla devam etti. Tekelioğlunun hazırladığı toplumu dönüştüren 9 örnek kadının yaşamından hazırladığı “Yapabilirsin” belgeseli Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen gecede gösterildi. Söyleşi ile devam eden program, yazarın “Yapabilirsin” kitabının imza töreni ile sona erdi.
“Dünya nüfusunun yarısıyız” cümlesi ile başlayan belgeselde, Anadolu’nun dört bir köşesinden her türlü zorluğa rağmen hayata tutunan ve başkalarına da yeni yaşam ışığı olan 9 kadın portresi yer alıyor. Tekelioğlu, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı toplumu dönüştürecek tek gücün yine kadınlar olduğuna vurgu yaptığı belgeselin gösteriminin ardından izleyicilere söyleşi yaptı.
Belgesel fikrinin oluştuğu günden itibaren yaptıklarını, kadınlarla buluşmasını aktaran Tekelioğlu, önceki 8 Mart’tan bugüne 250 kadının öldürüldüğünü, bir o kadar da şüpheli vaka olduğundan söz ederek, “Bunu durdurmak elimizde, Yapabiliriz” dedi. Tekelioğlu söyleşinin ardından belgeselde yer alan Adıyaman’da çocuklarla müzik yaparak sevgiyi ve dayanışmayı öğreten müzik öğretmeni Ece Apaydın’ı ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i sahneye davet etti.
Belgeseli izlerken geleceğe dair umutlarının büyüdüğünü hissettiğini söyleyen Taşdelen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayıp belgesele emeği geçenlere teşekkür etti.
Program, Tuluhan Tekelioğlu’nun “Yapabilirsin” kitabının imza töreni ile sona erdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.