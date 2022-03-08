08 Mar 2022 - 11:23- Belediyeler G: 08 Mar 2022 - 11:24

Pursaklar’da Parklar Yenilenmeye Devam Ediyor...

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Başkan Ertuğrul Çetin, göreve geldiği günden bu yana ilçeye yeni parklar kazandırıp, kişi başına düşen yeşil alan sayısını 8,2 m² artırarak mevcut parkları yenilemeye ve tematik parklar haline getirmeye devam ediyor.
Pursaklar’da Parklar Yenilenmeye Devam Ediyor... mask
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Bir yandan mahallelere yeni parklar kazandıran, bir yandan da mevcut parkların bakım ve yenileme çalışmalarına devam eden Pursaklar Belediyesi, yeşilliği ile ön plana çıkacak olan Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nın yenileme çalışmalarına başladı.

Pursaklar’ı görsel açıdan daha estetik ve daha modern bir hale getirmeyi hedefleyen Başkan Ertuğrul Çetin, Necip Fazıl Kısakürek Parkındaki devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden gelinen nokta hakkında bilgiler aldı. 

‘‘Yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz’’

Pursaklar’ın her alanda çehresini değiştirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her mahallemizde çocuklarımızın neşe içerisinde vakit geçireceği parklar inşa ederken bir yandan da yılların yorgunluğu ile yıpranan parklarımızı sıfırdan başlayarak yeniliyoruz. Yeşille iç içe olacak şekilde daha kullanışlı yaşam alanları yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hızla başladığımız yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Necip Fazıl Kısakürek Parkımız bittiğinde görenleri kendisine hayran bırakacağına inanıyorum’’ dedi.

08 Mar 2022 - 11:23 - Belediyeler

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