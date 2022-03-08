Keçiören’deki Buz Pateni Pisti Ücretsiz!

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi’ne inşa edilen buz pateni pisti açılışının yapılmasıyla birlikte çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi görmeye başladı. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü açık olan pistten 4-18 yaş grubu çocuklar ve gençler ücretsiz olarak faydalanıyor.
Saat 10.00-19.00 saatleri arası hizmet veren tesiste yoğunluk nedeniyle 1 saatlik seanslar oluşturulurken, ilk yarım saat giyinme diğer yarım saat ise paten kayma süresi olarak belirlendi. Böylece her seansta, 20 kişiden oluşan paten grubu pistte 30 dakika boyunca kayabiliyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlıklar da ücretsiz olarak Keçiören Belediyesi tarafından veriliyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Milli Futbolcu Ahmet Çalık’ın ismini taşıyan spor tesisinin ilçedeki yeni eğlence merkezi olduğunu ve gelişmekte olan Ovacık bölgesinin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Keçiören, sokaklarında en çok spor tesisi olan kenttir. Şehrimizde eksik olan bir eseri daha inşa ederek hizmete sunduk. 5 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve Spor Tesisimizin içinde tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanlarımız bulunuyor. Burası 4-18 yaş gurubu çocuklarımıza ücretsiz hizmet veriyor. Yeni spor tesisimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.