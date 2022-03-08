Estetikli kadınlar neden birbirine benzetiliyor?

BURSA (İGFA)- Son yıllarda kadınlar kadar erkekler arasında da yaygınlaşan estetik operasyon ve müdaheleler bununla birlikte çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirmeye başladı. Özellikle son dönemde estetik yaptıran kadınların birbirine benzedikleri halk arasında da yaygın bir kanı haline geldi. Nedeni çok merak edilen bu sorunun yanıtını veren Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, “Özellikle kadınlar için; ‘Bunların hepsini aynı doktor mu ameliyat etti?’ esprisi benim ve meslektaşlarımın da kulağına kadar gelir oldu. Fakat bu tespiti yapanlar haklı. Çünkü zaman zaman ben de aynı şeyi düşünüyorum” dedi.

DOLGU VE BOTOKS HER YÜZ İÇİN FARKLI UYGULANMALI

Estetik amaçlı müdahele edilen yüzlerin birbirine benzemesindeki en büyük etkenlerden birinin dolgu ve botoks uygulamalarının gereğinden fazla yapılmasına bağlayan Op. Dr. Ömer Mutlu, burada uygulamayı yapan hekim kadar hastanın da bilinçli olması gerektiğine dikkat çekti. Dr. Mutlu, “Estetik işlemler yaptıran hastaların birbirine benzemesinin en temel sebebi; uygulamaların standardize edilip kişiye özgü olmamasıdır. Yüzdeki değişikliği sağlayan en etkili ve hızlı sonuç aldıran uygulamaların başında dolgu ve botoks geliyor. Dolgu ve botoks her insanın yüz yapısı, yaşı, cildinin özellikleri ve bunun gibi bir çok etken göz önünde bulundurularak uygulanır. Bunlar dikkat almadan gelişi güzel yapılan uygulamalar bir süre sonra sizi doğal görüntünüzden uzaklaştıracaktır” diye konuştu.

FAZLA BOKOS UYGULAMAK SİZİ DAHA GÜZEL YAPMAZ

Gereğinden fazla yapılan uygulamalar sizi güzelleştirmenin tam aksine

kendi doğal görüntünüzden uzaklaştırıp sizleri yapay ve birbirine benzeyen yüzlere sürekleyebilceğini belirten Op. Dr. Ömer Mutlu, sözlerine şöyle devam etti; “Elbette bizim işimiz insanları daha genç ve güzel görünür kılmak. Fakat bu talep sağlınıza olumsuz yönde etkileyecek yada sizi aslında daha kötü bir görüntüye kavuşturacaksa bunu hiç bir hekim kabul etmez. Eğer birbirine benzeyen estetikli kadınlardan biri olmak istemiyorsanız; önce yaptıracağınız uygulama ve işlemler konusunda size tavsiyelerde bulunan hekiminize kulak vermelisiniz.”