08 Mar 2022 - 11:42- Belediyeler G: 08 Mar 2022 - 11:43

Pursaklar’ın Kadınları Çok Şanslı...

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Pursaklar Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Endemik Vadi'de, ‘‘Her Kadın Bir Çiçektir’’ sloganıyla her kadına çiçek dağıtımı, Hanım Evlerinde tüm kadınlar için sevgi temalı çanta hediyesi, 8-9 Mart Hanımlar Matinesi ve çekilişle sürpriz hediyeler veriyor.
Pursaklar’ın Kadınları Çok Şanslı... mask
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Kadınları hayatın merkezine koyarak eğitim, sosyal ve kültürel vb. birçok alanda hanımlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulayan Pursaklar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı.

Pursaklar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hafta boyunca Endemik Vadi'de kadınlara özel hazırlanan ‘‘Her Kadın Bir Çiçektir’’ sloganıyla çiçek dağıtımı, Hanım Evlerinde tüm kadınlar için sevgi temalı çanta hediyesi, 8-9 Mart Hanımlar Matinesi ve çekilişle sürpriz hediyeler veriyor.

Hayatın her alanında kadınların varlığını hissettiklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, bu özel günün anısına kadınları, hediyelerini almak üzere Endemik Vadiye ve Hanım Evlerine davet etti. 

‘‘Sizler için özel hazırladığımız çiçeklerimiz var’’

Kadınların yetiştirdikleri çocuklarla geleceğin inşasında büyük bir rol oynadıklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Sizler için özel hazırladığımız çiçeklerimiz var. Endemik Vadimize gelerek bu çiçeklerimizi alabilirsiniz. 14 Mart Pazartesiye kadar arkadaşlarım sizleri bekliyor olacak. Güzel bir ortam, çocuklarınızın ilgisini de çekebileceğini düşünüyorum. Hepinizi hem çiçek almak için hem de endemik vadiyi gezmek için buraya bekliyorum. Vatan için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin eşleri ve anneleri başta olmak üzere bütün kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum’’ dedi.

08 Mar 2022 - 11:42 - Belediyeler

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