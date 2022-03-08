Kahramankazan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarların eşleriyle yemekte bir araya geldi. Muhtar eşleri onuruna düzenlenen yemekte kadınlar kaynaşma fırsatı yakaladı. Oğuz ve eşi, samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte muhtar eşleriyle sohbet etti.

Başkan Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz ayrıca, muhtar eşlerine ilçede kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtar eşleri Dünya Kadınlar Günü’nde kendileri için bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti. Başkan Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, ilçedeki kadınların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Kahramanzazanımızda kadınlarımıza yönelik tüm alanlarda elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Bizim için yalnızca 8 Mart değil, her gün kadınlar günü” diye konuştu.

İkbal Gürpınar Kahramankazan’da

Kahramankazan Belediyesi ayrıca, televizyon sunucusu ve yazar İkbal Gürpınar’ı ilçedeki kadınlarla buluşturdu. Belediye Çok amaçlı Salonu’nda düzenlenen programa Başkan Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz ve çok sayıda kadın katıldı. Gürpınar program kapsamında deneyimlerini ve hayata dair düşüncelerini kadınlarla paylaştı.