09 Mar 2022 - 09:36- Gündem G: 09 Mar 2022 - 09:39

Mart ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplarda

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını duyurdu. Bakan Yanık, Mart ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mart ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplarda mask
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Mart ayı içerisinde yaklaşık 836 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 489 milyon TL’yi aşan bir ödeme yaptıklarının altını çizen Bakan Yanık, “Mart ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. 

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı. 

DERYA YANIK

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI

09 Mar 2022 - 09:36 - Gündem

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