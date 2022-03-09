09 Mar 2022 - 16:35- Belediyeler

Bahçıvanlık Eğitimleri Başladı...

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Çankaya Belediyesinin, vatandaşların balkon ve bahçelerinde bitki yetiştirmenin püf noktalarının anlatıldığı “Bahçıvanlık Eğitimleri” bu yıl 10. Kez düzenlendi.    
Bahçıvanlık Eğitimleri Başladı... mask
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Çankaya Belediyesinin 10 yıldır düzenlediği bahçıvanlık eğitimlerine bu yıl da vatandaşların ilgisi büyük oldu. Başvuruların başladığı ilk gün vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi ile saatler içinde kontenjanı dolan Bahçıvanlık Eğitimi, vatandaşlara hem evlerindeki saksı bitkileri hem de balkon ve bahçelerindeki bitki yetiştirme ve düzenleme konusunda temel bilgiler kazandırıyor.  

2011 yılından bu yana 3 bin 75 kişinin katılarak sertifika aldığı Bahçıvanlık Eğitimlerinin bu yılki bölümü 7 Mart’ta başladı. Andemi nedeniyle bu yıl yalnızca 150 kişiyle sınırlandırılan eğitimlerde vatandaşlar ilk derslerini aldılar. Açılış konuşmalarının ardından vatandaşlara eğitim programının anlatıldığı ilk gün bahçe güzelleştirmek için hangi tekniklerin uygulanabileceği anlatıldı.

Küçük bahçelerin düzenlenmesinde temel unsurlardan başlayarak dış ve iç mekân bitkileri, budama, aşılama, meyve ağaçları, çim alan bakımı, yağmur suyu hasadı, temel sebzecilik, organik tarım ve arıcılık konularının anlatılacağı eğitimler 25 Mart’ta sona erecek. Teorik derslerin verildiği eğitimlerde uygulama eğitimleri de Umut Parkı’nda yapılacak. Yılmaz Güney Sahnesi'nde verilen bahçıvanlık eğitimini başarıyla tamamlayan vatandaşlar katılım belgesi almaya da hak kazanacaklar.  

09 Mar 2022 - 16:35 - Belediyeler

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