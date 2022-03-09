E-imzada yapay zeka dönemi!

1 Mart 2022 itibarıyla elektronik imza alma sürecindeki kimlik doğrulama adımı uzaktan da yapılmaya başladı. E-GÜVEN Kimlik Doğrulama uygulaması üzerinden, herhangi bir yere gitmeden kimlik doğrulama gerçekleştiriliyor. Doğrulama işlemi için çipli kimlik kartı yeterli. 2005 yılında ülkemizde ilk e-imzayı üreten E-GÜVEN, uzaktan kimlik doğrulamayla e-imza alacak kişilerin kimlik kontrolü süreçlerini uygulama üzerinden video konferans ve yapay zeka ile gerçekleştiriyor. Online e-imza başvuru formunun doldurmasının ardından E-GÜVEN Kimlik Doğrulama uygulaması ile kimlikler yüz yüze temasa gerek olmadan dakikalar içinde doğrulanıyor.

Kimlikler mobil uygulama üzerinden doğrulanabilecek

Uzaktan kimlik doğrulama servisi, OCR (Optical Character Recognition-Optik Karakter Tanıma) ile kimlik okuma, NFC (Near Field Communication-Yakın Alan İletişimi), yüz tanıma ve canlılık kontrolü adımları ile tamamen dijital ortamda sağlanıyor. Sesli onay ile süreç tamamlanıyor. E-GÜVEN Kimlik Doğrulama uygulamasına Android ve iOS uygulama marketleri üzerinden erişilebiliyor. Bu yenilikle beraber kimlik doğrulama yöntemlerine notere veya elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına gitmenin ya da ilgili kurumlardan adreste kimlik doğrulama hizmeti almanın yanı sıra dijitalde gerçekleştirme olanağı da eklendi.

Hız ve kolaylık e-imzanın doğasında var

E-imzanın dijital dönüşümdeki rolüne değinen E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “Teknoloji alanındaki dönüşümleri her dönem gözlemliyorduk ancak şimdiki temel fark; dönüşümün hızı, kapsamı ve yarattığı fayda etkisi. İş ve işlemler dijital ortamlara taşınırken imza süreçleri de kağıt ortamdan elektronik ortamlara aktarılıyor. E-imza, işletmelerin ve bireylerin hayatını kolaylaştırıyor çünkü doğasında hız ve kolaylık var. Uzaktan kimlik doğrulama kolaylığıyla e-imza alımında da temassız, daha hızlı ve lokasyon bağımsız bir döneme girdik. Fikir liderliğimiz, bilgi birikimimizle şirketlere ve bireylere fayda sağlamayı, hayatı kolaylaştırmayı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

E-imza ile hayat çok daha kolay

E-imzanın gerek bireysel gerek kurumsal hayatta kullanım alanı her geçen gün artıyor. E-imzanın bireysel kullanım alanları arasında sağlık işlemleri, vergi ödemeleri, ÖSYM kayıtları ve pasaport başvuruları işlemleri bulunuyor. Kurumsal tarafta ise ihalelere katılma süreçleri, çalışan hizmet sözleşmeleri, banka ödemeleri, sigortacılık işlemleri ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi kapsamında ticari sicil işlemleri gibi pek çok yerde kullanılıyor.